Qualifs Mondial 2022, Italie : l'étonnante réaction de Roberto Mancini après le nul en Irlande du Nord

Après le Portugal, l'Italie. Ce lundi soir, la Nazionale n'est pas parvenue à prendre le meilleur sur l'Irlande du Nord (0-0) à Belfast, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires pour le Mondial 2022. Brouillons, méconnaissables et globalement très décevants, les joueurs de la Squadra Azzurra se sont cassés les dents sur une vaillante formation nord-irlandaise, qui aurait même pu s'imposer face aux champions d'Europe en titre avec un poil de réalisme en plus au Windsor Park. Conséquence : les Italiens devront passer par la périlleuse case barrages (12 barragistes pour seulement 12 nations qualifiées) en mars prochain pour espérer rallier la Coupe du monde au Qatar.

Car dans le même temps, la Suisse n'a pas tremblé et a roulé sur la Bulgarie (4-0), prenant les commandes du groupe C de ces qualifications et reléguant, par la même occasion, les Azzurri à la 2ème place de cette poule. Interrogé à l'issue de la rencontre en Irlande du Nord, Roberto Mancini n'a pas semblé abattu. Bien au contraire, le sélectionneur de l'Italie veut d'ores et déjà aller de l'avant et positiver, non sans une once de regrets et pointant du doigt ce qui, selon lui, a fait défaut à son équipe.

« Le Mondial ? Peut-être que nous le gagnerons »

« On ne peut plus rien faire », a dans un premier temps lâché l'ancien entraîneur de Manchester City au micro de Rai Sport, avant de poursuivre. « Nous allons bien préparer les matchs de mars. C'est un moment comme ça, on a eu du mal à marquer même si on a toujours eu le match en main. Ils (les Nord-Irlandais, NDLR) étaient tous derrière. En première mi-temps, nous aurions pu débloquer le match pour pouvoir jouer plus détendu, mais nous n'y sommes pas parvenus. Ils étaient tous à l'arrière et ce n'était pas facile de jouer. C'est dommage, mais le sort du groupe aurait dû être scellé plus tôt. » Le technicien de 56 ans a surtout regretté les deux penalties ratés par Jorginho contre la Suisse, à l'aller comme au retour.

« Nous avons raté deux penalties dans les matches décisifs et il est clair que de telles erreurs nous ont mis en difficulté. Le match contre la Bulgarie (1-1, le 2 septembre dernier) ? C'était début septembre après deux journées de championnat. C'était un match qu'il fallait gagner, mais je le répète : les deux tirs au but contre la Suisse pèsent. » Et Roberto Mancini de conclure, sur une note très positive voire osée. « Le groupe reste le même mais nous devons retrouver notre éclat. Je suis confiant, totalement confiant. Le Mondial ? Peut-être que nous le gagnerons. » Le peuple transalpin, encore traumatisé par l'échec en barrages de la Coupe du monde 2018 contre la Suède, n'en demande pas moins.