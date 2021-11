Manchester United : la statistique cataclysmique

Cet après-midi, il n'y a pas eu photo à Vicarage Road. En déplacement sur la pelouse de Watford, promu et 17e de Premier League avant la 12e journée, Manchester United a explosé. Les Red Devils ont encaissé 4 buts, pour un seul marqué. Il s'agit de la 5e défaite des Mancuniens sur leurs 7 derniers matches. Le mal est profond.

Le film de la rencontre Watford-Manchester United

Opta dévoile une statistique éloquente au coup de sifflet final. Cet après-midi, malgré Ronaldo, Sancho, Rashford, Bruno Fernandes, Matic, De Gea et consorts, Manchester United a subi sa plus grosse défaite en championnat contre une équipe promue depuis septembre 1989. A l'époque, les Red Devils s'étaient inclinés 5-1 contre Manchester City à Maine Road. Le temps du changement ?

