Real Madrid : Zidane assume la responsabilité de la lourde défaite à Valence

Le Real Madrid s'est lourdement incliné à Valence ce dimanche. Une défaite 4-1, avec trois penaltys certes, mais une équipe madrilène dans le dur au niveau de l'animation offensive. Après la rencontre, Zinedine Zidane s'est exprimé. Il n'a pas voulu accabler l'arbitre de la rencontre.

« Le match, on l'a bien commencé, la première demi-heure était bonne, mais il y a eu de tout ensuite. L'arbitrage ? C'est comme ça. L'arbitre est là pour regarder les choses. Trois penaltys, un but contre notre camp, on n'a pas eu de réussite. C'est de ma faute, je dois trouver les solutions, mais après la première demi-heure tout a changé, ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison, ça ne me plaît pas. Il ne faut pas chercher d'excuses », a lancé le Français. Voilà qui est dit.