Chelsea : Mauricio Pochettino veut prendre son temps avec Nkunku

Balayé par Liverpool à Anfield en milieu de semaine (4-1), Chelsea est dans l’obligation de réagir et ceci passe par un succès devant son public face à Wolverhampton à l’occasion de la 23e journée de Premier League, dimanche. Pour cette confrontation, Mauricio Pochettino pourrait s’appuyer en attaque sur Christopher Nkunku, auteur de la réduction de l’écart face aux Reds pour son retour à la compétition après un mois d’absence. Interrogé sur l’état de santé du Français, l’entraîneur des Blues a indiqué qu’il prendrait ses précautions pour éviter une nouvelle rechute à son joueur.

«Nous devons prendre soin de Christopher Nkunku et renforcer sa confiance et sa forme physique pas à pas. Il doit travailler très dur pour donner le meilleur de lui-même et je suis bien sûr heureux de l’aide qu’il apporte à l’équipe. Mais nous devons être prudents dans la façon dont nous allons le pousser pour qu’il soit en forme comme nous l’attendons», a déclaré l’Argentin en conférence de presse.