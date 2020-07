Liverpool : les sept joueurs concernés par le dégraissage estival

Adam Lallana et Dejan Lovren ont vécu beaucoup d'émotions similaires ces dernières années. Recrutés lors du même mercato estival en 2014 par Liverpool en provenance du même club Southampton, ils viennent de quitter les Reds lors de la même semaine. Le premier s'est engagé pour Brighton, en fin de contrat, tandis que le défenseur croate a signé en faveur du Zenit Saint-Pétersbourg en échange d'un chèque d'une dizaine de millions d'euros. Ils ne seront probablement pas les seuls à quitter Liverpool cet été.

La suite après cette publicité

Le Daily Mirror a en effet répertorié 7 joueurs pouvant quitter le club champion d'Angleterre. On n'y trouve évidemment aucun titulaire indiscutable, mais plutôt des seconds couteaux. Des seconds couteaux bien utiles à Jürgen Klopp cependant, comme Divok Origi. L'ancien Lillois, déterminant lors de la fabuleuse demi-finale retour face au FC Barcelone il y a plus d'un an, pourrait être arrivé à la fin de son aventure dans la Mersey. Il dépanne plus qu'autre chose et son style ne colle pas vraiment à celui imposé par Klopp. Auteur de 4 buts en Premier League cette saison, il pourrait chercher un club où il aurait l'opportunité d'être un titulaire régulier.

Klopp privilégie la qualité à la quantité

C'est également le cas de Xherdan Shaqiri. Le Suisse de 28 ans n'a eu droit qu'à 8 minutes de jeu depuis la reprise du football, c'était face à Arsenal, lorsque les Reds couraient après le score. Klopp privilégie le jeune Japonais Minamino en sortie de banc et Shaqiri a dû se contenter de miettes. On se dirige vers la fin de l'aventure pour cet élément sous contrat jusqu'en 2023. C'est moins une surprise concernant des joueurs prêtés cette saison et poussés vers la sortie, comme Loris Karius (27 ans), le gardien dont les erreurs en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid en 2018 collent à la peau, Marko Grujic, le milieu de terrain serbe de 24 ans prêté depuis deux ans au Hertha Berlin, ou encore Harry Wilson, milieu gallois de 23 ans auteur d'une bonne saison en prêt à Bournemouth malgré la relégation.

De plus jeunes sont aussi concernés par un dégraissage estival, comme le gaucher Ben Woodburn (20 ans), prêté en League One à Oxford et blessé une longue partie de la saison, ou le latéral gauche franco-algérien Yasser Larouci, qui avait eu droit à deux apparitions en équipe première cette saison, en FA Cup. Ces 7 joueurs sont concernés par un départ, quitte à alléger un effectif pas si fourni et régulièrement renforcé par de jeunes pousses. « La taille de l'effectif n'est pas si importante pour moi, la qualité l'est beaucoup plus », a récemment expliqué Jürgen Klopp. Dont acte.