Le groupe du PSG au Havre

Les forfaits de João Neves, Ousmane Dembélé, Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou ont été officialisés hier par le PSG, pour le déplacement au Havre ce samedi (21h05). Les 5 joueurs sont bel et bien absents du groupe convoqué par Luis Enrique ce matin.

La suite après cette publicité

On devrait voir pas mal de remaniements dans le onze de départ. Le jeune Dro Fernandez, arrivé cet hiver, est bien là. Il aura probablement sa chance ce soir, au même titre qu’Ibrahim Mbaye. Hakimi fait également partie du groupe.