OL - Sochaux : les compositions sont là

Les seizièmes de finale de la Coupe de France offrent un match intéressant entre l'Olympique Lyonnais et le FC Sochaux Montbéliard. A domicile, les Gones s'organisent dans un 4-3-3 avec Julian Pollersbeck dans les cages. Il peut compter sur Mattia De Sciglio, Sinaly Diomandé, Djamel Benlamri et Melvin Bard. Lucas Paqueta et Houssem Aouar accompagnent Bruno Guimaraes dans l'entrejeu. Rayan Cherki, Islam Slimani et Maxwel Cornet se retrouvent dans la ligne d'attaque.

De son côté, Sochaux opte pour un 4-2-3-1 où Mehdi Jeannin prend place comme dernier rempart derrière Pape Abdou Paye, Christophe Diedhiou, Johan Martial et Abdallah Ndour. Younès Kaabouni et Ousseynou Thioune composent le double pivot. Seul en pointe, Steve Ambri soutenu par Fabien Ourega, Bryan Soumaré et Gaetan Weissbeck.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Pollersbeck - De Sciglio, Diomandé, Benlamri, Bard - Paqueta, Guimaraes, Aouar - Cherki, Slimani, Cornet

FC Sochaux : Jeannin - Paye, Martial, Diedhiou, Ndour - Kaabouni, Thioune - Ourega, Soumaré, Weissbeck - Ambri