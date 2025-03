OM : les mots puissants de Geronimo Rulli sur Mason Greenwood

Pour Geronimo Rulli, la meilleure version de Mason Greenwood est en gestation. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien portier de l’Ajax a été invité à s’exprimer sur le cas de l’Anglais, auteur de 15 buts cette saison en Ligue 1. Pour lui, il y a un OM avec et sans Greenwood, même s’il estime que son jeune coéquipier a encore. de gros axes de progression.

«Mason est un joueur indispensable, fondamental pour nous. Quand on entre sur le terrain avec lui, on sait qu’on aura plus de probabilité de gagner, c’est un fait, c’est la réalité, je l’ai toujours dit, a rappelé l’Argentin à la veille de recevoir Lens en Ligue 1 (21h05). C’est un joueur qui a énormément progressé depuis le début de saison, c’est vrai que des fois, il devrait s’impliquer un peu plus en défense (rires), mais il continue d’apprendre, il écoute beaucoup, il sait reconnaitre s’il a fait des erreurs ou pas. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que le meilleur Mason n’est pas encore arrivé. C’est un poste nouveau pour lui, chaque jour qui passe, chaque match qui passe, il se sent mieux à ce nouveau poste. On est très content de l’avoir et on espère qu’il marquera des buts demain pour être le meilleur but du championnat.»

