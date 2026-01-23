Le but splendide de Jonathan Rowe avec Bologne

Jonathan Rowe va se réveiller comme un roi ce matin. En effet, l’attaquant qui défend désormais les couleurs de Bologne semble se régaler en Italie. Après des tensions apparues l’été dernier à l’OM, le joueur de 22 ans avait quitté la Canebière pour venir s’installer dans le pays voisin. Une destination qui lui réussit pour le moment avec des prestations à la hauteur des attentes du club. Par ailleurs, hier face au Celtic en Ligue Europa (2-2), le joueur offensif s’est offert un bijou, permettant à son équipe d’égaliser avant le début du dernier quart d’heure. La frappe, sèche et précise, a terminé sa course en lucarne. Elle rapporte même un point précieux aux siens en Coupe d’Europe.

La suite après cette publicité

L’Anglais de 22 ans reste au début de sa carrière et semble en pleine forme. Son rendement (deux buts et une passe décisive en 18 matchs) ne lui permet pas encore d’être parmi les meilleurs buteurs, mais il s’inscrit dans une liste de joueurs assez performants en Serie A. Sa capacité à éliminer et sa frappe de balle restent des atouts majeurs pour sa formation.