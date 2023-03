Chelsea : João Félix évoque son avenir

Depuis son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid, qui a accepté de le prêter à Chelsea jusqu’à la fin de la saison en échange de 11 M€, João Félix (23 ans) est surveillé de près du côté de Stamford Bridge, lui qui a dû rester plus d’un mois sans jouer en raison d’un carton rouge reçu pour son premier match en Premier League et qui n’a inscrit qu’un petit but en 5 matchs. Alors qu’il n’existe pas d’option d’achat dans ce deal, l’avenir de l’attaquant portugais est déjà sur toutes les lèvres.

Présent en conférence de presse ce lundi, avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (mardi, 21h), João Félix a donné son point de vue à ce sujet. « Si je veux rester ou non, l’avenir, personne ne le sait. Je ne suis concentré que sur le match de demain. Après cela, nous ne savons pas ce qui se passera. Je suis ici et le club est si grand, c’est incroyable. Tout le monde derrière le club est si bon que je suis heureux d’être ici. »

