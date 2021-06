JT Foot Mercato : le Real Madrid lance sa grande révolution !

La suite après cette publicité

Après une saison 2020-2021 compliquée, c'est désormais l'heure du grand changement au Real. Exit Zizou, «Welcome Back Carlo» et surtout ces derniers jours : «Adios Ramos» après seize années de bons et loyaux services. La révolution est donc lancée, et cette année, c'est pour de bon.

C'est le début d'une nouvelle ère à Madrid avec l'arrivée de David Alaba, mais le Real ne devrait pas s'arrêter là. Koundé, Pau Torres ou encore Aymeric Laporte, les Merengue veulent frapper fort. Sans oublier le secteur offensif ou Haaland, Mbappé et Lewandowski figurent sur la short-list du board madrilène. L'été s'annonce bouillant dans la capitale espagnole...