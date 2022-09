Chelsea : la proposition déroutante de Todd Boehly à Thomas Tuchel

L’histoire d’amour entre Chelsea et Thomas Tuchel s’est achevée mercredi dernier. Remplacé par Graham Potter à la tête de la formation londonienne, l'ancien technicien du PSG avait, notamment, peu apprécié les choix faits par sa direction lors du dernier mercato. Mais selon The Athletic, les tensions entre l'Allemand de 49 ans et Todd Boehly, le propriétaire des Blues, étaient également liées à d'autres aspects.

Echaudé par le fait que les hautes sphères londoniennes remettent en cause sa philosophie de jeu et ses ambitions tactiques, Tuchel se serait notamment vu conseillé par Todd Boehly et le co-propriétaire Behdad Eghbali, visiblement peu au fait des règles du football, de jouer dans un schéma... en 4-4-3 lors d’une réunion, et donc à 12 joueurs. La preuve d'une méconnaissance qui aurait particulièrement agacé Tcuhel, d'autant que le média britannique affirme que ça n’aurait pas été la seule.