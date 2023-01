L’Olympique de Marseille prête Pape Gueye à Séville !

La suite après cette publicité

Séville est passé par tous les états. Lundi dernier, l’écurie andalouse accueillait Jeff Reine-Adelaïde (25 ans), désiré par Jorge Sampaoli et Monchi afin de renforcer le milieu de terrain espagnol. Mais le lendemain, les Sévillans ont décidé d’abandonner cette piste. Si la presse ibérique a évoqué un problème lors de la visite médicale du Français, il n’en était rien. En effet, les médecins du club ont jugé que JRA était hors de forme et donc pas opérationnel pour aider immédiatement Séville à relever la tête sur le terrain.

D’autant qu’il ne restait qu’une seule place disponible au sein de l’effectif ibérique, déjà composé de 24 joueurs et qui pouvait en avoir au maximum 25. Le risque était donc trop grand, bien que Monchi ait hésité jusqu’au bout à recruter le Lyonnais. Après cet échec, Séville a dû se mettre en quête d’un nouveau renfort. Rapidement, le nom de Bryan Gil est sorti du chapeau. Une piste évoquée par Sampaoli d’ailleurs. «J’ai appelé Bryan directement, c’est le bon joueur pour nous en tant que nouvel ailier. Je voulais déjà signer Bryan Gil quand j’étais entraîneur de l’Olympique de Marseille.»

Un joueur dont le profil est différent de celui qui était recherché initialement. C’est peut-être pour cette raison d’ailleurs que Séville s’est aussi lancé à la poursuite de Pape Gueye (24 ans). Remplaçant dans l’esprit d’Igor Tudor, le milieu de terrain n’a été titularisé qu’à 5 reprises en 19 rencontres toutes compétitions confondues. Forcément insuffisant pour le Sénégalais sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. L’intérêt des Espagnols a donc été bien perçu de son côté comme celui de l’OM. Tout le monde s’est donc entendu concernant un prêt.

«Le FC Séville et l’Olympique de Marseille sont parvenus à un accord pour l’arrivée du milieu de terrain Pape Gueye à l’équipe de Séville en prêt jusqu’à la fin de cette saison», est écrit dans le communiqué officiel. Après seulement deux ans et demi passés dans la cité phocéennes, Pape Gueye va donc découvrir la Liga. Il pourra compter sur le soutien de Jorge Sampaoli, qui l’a déjà dirigé à Marseille et qui espère qu’il sera un atout précieux pour aider Séville à remonter la pente. Une mission taillée pour le Sénégalais.