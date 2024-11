Où en sont les Frenchies de Chelsea ?

12e de Premier League lors de la saison 2022-2023, 6e à l’occasion du dernier exercice… Chelsea déçoit ces derniers mois, et ce malgré les investissements colossaux réalisés (environ 1,5 milliard d’euros) depuis le départ de Roman Abramovich en mai 2022. Outre un bilan famélique sur le plan sportif, l’écurie londonienne s’est longtemps distinguée par une instabilité chronique sur le plan institutionnel. Dans cette optique, Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard ou encore Mauricio Pochettino se sont ainsi succédés sur le banc des Blues alors que Todd Boehly et Behdad Eghbali - les deux nouveaux principaux propriétaires majoritaires de Chelsea - n’ont pas toujours été sur la même longueur d’ondes en matière de gestion. Pourtant, depuis l’intronisation d’Enzo Maresca en juillet dernier, les pensionnaires de Stamford Bridge retrouvent quelques couleurs. Cinquième du classement après neuf journées avant de défier Manchester United, Chelsea tient la dragée haute aux plus gros cadors du championnat anglais.

Maresca impose sa patte !

Deuxième meilleure attaque de Premier League derrière Manchester City (20 buts) avec 19 réalisations au compteur, le club du sud-ouest de la capitale britannique peut également se targuer d’un parcours européen jusqu’alors séduisant. En tête de la Ligue Europa Conférence après deux journées, Chelsea totalise ainsi 9 victoires, 4 défaites et 2 nuls toutes compétitions confondues. Un renouveau certain que l’écurie londonienne doit notamment à Enzo Maresca, entraîneur de 44 ans débarqué de Leicester. Après des saisons galères marquées par des résultats décevants et un collectif décimé par les blessures, le nouvel architecte des Blues n’a pas tardé à imposer son style. Selon nos dernières informations, le natif de Pontecagnano Faiano a ainsi rapidement mis en place un système pour le moins singulier. Conscient de la richesse de son effectif, l’ancien joueur de la Juventus ou encore du Séville FC a alors décidé de fonctionner avec deux équipes à part entière. Un choix mûrement réfléchi.

Disposant d’une multitude de profils (30 joueurs dans l’équipe première, 20 joueurs actuellement prêtés) et déterminé à l’idée de limiter les pépins physiques - ce qui avait causé du tort à Chelsea la saison dernière - le Transalpin a, en effet, tranché dans le vif : un groupe destiné à disputer les rencontres de championnat, un autre pour jouer les coupes nationales et l’Europe. Une directive peu commune mais qui porte aujourd’hui ses fruits puisque les Blues comptent beaucoup moins de joueurs blessés et enchaînent les résultats positifs. Une méthode impactant logiquement la trajectoire des différents talents composant l’effectif londonien, à commencer par les Frenchies de Chelsea, à savoir Christopher Nkunku (26 ans), Malo Gusto (21 ans), Axel Disasi (26 ans), Benoît Badiashile (23 ans) et Wesley Fofana (23 ans). Réinstallé au sein de la défense des Blues après sa grosse blessure au genou, le dernier cité fait, à ce titre, l’unanimité depuis son retour à la compétition. Grosse satisfaction de ce début de saison, le natif de Marseille s’impose aujourd’hui comme le meilleur défenseur des Blues.

Fofana, Nkunku et Gusto rayonnent

«Dans l’une de mes dernières conférences de presse, j’ai dit que j’aimais beaucoup Wesley parce que ce n’est pas facile de jouer après un an d’absence, de revenir, et d’être un guerrier comme il l’est. Quand vous avez ce genre de blessure, vous allez probablement ressentir de la douleur pour le reste de votre carrière, malheureusement c’est comme ça. Mais il a bien fini et il a l’air d’aller bien et c’est la chose la plus importante», assurait dans cette optique Enzo Maresca au sujet de celui qui a participé à 8 rencontres de Premier League (toutes en tant que titulaire indiscutable). Pilier de l’arrière-garde de Chelsea et mis en confiance par son entraîneur - qui avait demandé à sa direction de ne surtout pas le prêter l’été dernier - Fofana enchaîne depuis les performances de très haute volée. De quoi également lui ouvrir les portes de l’équipe de France puisqu’il avait été convoqué pour le dernier rassemblement des Bleus et se présente comme un candidat plus que sérieux à la prochaine liste de Didier Deschamps.

De retour au premier plan, l’ancien joueur de Leicester et Saint-Étienne n’a cependant disputé aucune minute sur la scène européenne. Un choix répondant à la logique précédemment exposée et visant surtout à préserver l’état physique du défenseur d’1m86. Une gestion se rapprochant d’ailleurs de celle opérée avec un certain Christopher Nkunku. Ralenti par les blessures lors du dernier exercice, l’international français (10 sélections), récemment auteur de son premier but en sélection, retrouve lui aussi son plein potentiel. Joueur européen disposant du meilleur ratio but/temps de jeu (8 réalisations en 607 minutes de jeu), l’ex-Titi parisien fait preuve d’une efficacité déroutante. Davantage utilisé pour les rencontres européennes et de coupes nationales, le numéro 18 de Chelsea profite, par ailleurs, de quelques minutes en Premier League (152 après 9 journées). L’objectif étant, là-aussi, de ne prendre aucun risque avec un joueur déterminé à l’idée de consolider son physique. Minutieuse et calculée, cette utilisation s’avère, quoi qu’il en soit, jusqu’à présent plus que judicieuse.

Disasi sur le retour, Badiashile sur le départ ?

Séduisant pour sa première saison sous le maillot de Chelsea (9 passes décisives en 37 matches), Malo Gusto poursuit, de son côté, sur sa lancée. Si le joueur formé du côté de l’Olympique Lyonnais a connu quelques soucis physiques ces dernières semaines avec une blessure musculaire le privant de deux rencontres (Bournemouth, West Ham), l’international français reste, malgré tout, un élément incontournable du dispositif d’Enzo Maresca. Polyvalent, l’arrière droit d’1m78 - capable de dépanner sur le côté gauche de la défense - se montre malgré tout moins décisif depuis la reprise (une seule petite passe décisive contre Barrow). Pas de quoi cependant effrayer le coach actuel des Blues, plus que jamais conquis par le rendement de son numéro 27. «C’est un joueur fantastique. Je suis très content de Malo. Il nous apporte beaucoup de choses. Il nous aide beaucoup dans la façon dont nous voulons jouer. Il se débrouille très, très bien. Pour l’âge qu’il a, il est au top», concédait, à ce titre, Maresca.

Dans le sillage des trois Tricolores, Axel Disasi revient lui aussi progressivement. Victime de soucis physiques durant l’été et opéré de l’aine, le défenseur passé par le Paris FC, le Stade de Reims et l’AS Monaco a vu sa préparation estivale quelque peu tronquée. Mais là-encore, Chelsea a bien l’intention de chouchouter son protégé. Si l’idée de départ était de l’installer en défense centrale aux côtés de Wesley Fofana, la convalescence prolongée de l’intéressé a légèrement modifié les plans londoniens. Apparu à deux reprises au poste de latéral droit en Premier League, le numéro 2 de Chelsea profite d’un temps de jeu plus conséquent en Europe et lors des matches de Coupes. Désigné capitaine contre Barrow et La Gantoise, Disasi peut, quoi qu’il en soit, compter sur la confiance de sa direction. Un environnement sain qui devrait permettre à l’enfant de Gonesse de monter en puissance dans les semaines à venir.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Chelsea 17 9 +8 5 2 2 19 11 14 Man United 11 9 -3 3 2 4 8 11

Si les signaux sont donc au vert pour la majeure partie des Tricolores de Chelsea, l’horizon est, en revanche, bien plus brumeux pour Benoît Badiashile. Considéré par le board londonien comme le dernier défenseur dans la hiérarchie, l’ancien Monégasque n’a jamais réellement su s’imposer sous les couleurs de Chelsea depuis son arrivée en janvier 2023. Apparu à 22 reprises toutes compétitions confondues la saison passée, le gaucher d’1m94 n’a disputé que 37 minutes en Premier League cette saison et doit, actuellement, se contenter de la Ligue Europa Conférence et de l’EFL Cup (Chelsea vient d’être éliminé par Newcastle) pour grapiller du temps de jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2030, ce dernier pourrait d’ailleurs rapidement voguer vers de nouveaux horizons puisque, selon nos dernières informations, la direction londonienne ne serait pas contre l’idée d’un départ dans les prochains mois. En souffrance la saison passée, les Frenchies de Chelsea retrouvent, quoi qu’il en soit, globalement de belles sensations. Il faudra désormais confirmer.