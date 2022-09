PL : Fulham bat Nottingham Forest dans un match fou, Aston Villa assure face à West Ham

Après la dernière journée de Premier League reportée en raison du décès de la Reine Elisabeth II, le Championnat anglais était de retour ce vendredi avec deux rencontres dans le cadre de la 8eme journée. D'abord le match de promu entre Fulham et Nottingham Forest. Un match fou et riche en buts entre deux équipes plaisantes. Et dans ce choc, ce sont les Cottagers qui ont pris le meilleur grâce notamment à Tete et Palhinha.

Dans l'autre match, Aston Villa accueillait Southampton. Et les hommes de Steven Gerrard ont arraché une courte, mais précieuse victoire grâce au but de Ramsey. Avec cette victoire, les Villans remontent à la 13eme place, à égalité avec son adversaire du soir. La bonne opération est pour Fulham qui continue de surprendre son monde et qui pointe à la 6eme place en attendant évidemment les autres matches.