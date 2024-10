Manchester United pense à l’étonnant retour d’Ole Gunnar Solskjaer !

De nouveau battu ce dimanche en Premier League par West Ham (4-1), Manchester United poursuit son début de saison chaotique. Actuellement 14e du championnat anglais, le club aux 20 titres nationaux se retrouve déjà à 7 unités du top 4 après 9 journées. Un retard à l’allumage flagrant qui aura donc été fatal à leur coach Erik ten Hag. Le technicien néerlandais qui aura longtemps bataillé pour garder sa place a été limogé suite à cette série de mauvais résultats. Alors que son adjoint Ruud van Nistelrooy va assurer l’intérim, Manchester United est en train de plancher pour essayer de trouver un nouvel entraîneur.

Une mission qui ne sera pas si évidente puisque le marché des entraîneurs libres est assez fermé avec quelques noms connus comme Frank Lampard, Graham Potter, Xavi, Edin Terzic ou Massimiliano Allegri. Piste des Red Devils l’été dernier après son départ du Bayern Munich, Thomas Tuchel a finalement pris la décision de rejoindre la sélection anglaise il y a deux semaines et n’est plus disponible pour Manchester United. Devant se creuser la tête, le club anglais a en tout cas un nom à l’esprit.

MU n’a pas exclu l’option Ole Gunnar Solskjaer

Ancien coach de Manchester United entre décembre 2018 et novembre 2021, Ole Gunnar Solskjaer aura connu un passage mitigé avec les Red Devils en tant qu’entraîneur. S’il n’a pas remporté le moindre titre, il aura néanmoins eu le mérite de le relever d’une situation compliquée pour le réinstaller dans le top 4 anglais. Et cela, la direction mancunienne ne l’a pas oublié à en croire le Manchester Evening News. En effet, le média local explique que les Red Devils ne pourront pas faire de folies.

Devant déjà débourser 17 millions de livres sterling soit un peu plus de 20 millions d’euros en frais de licenciement pour Erik ten Hag et son staff, Manchester United pourrait pencher sur une solution à faible coût. Pas engagé avec un club et actuellement analyste vidéo pour l’UEFA depuis janvier 2023, Ole Gunnar Solskjaer pourrait donc arriver facilement à Manchester United. Pour le moment rien n’est fait, mais les Red Devils ne s’excluent pas une approche formelle prochainement. Solution à long terme ou renfort pour le staff, le rôle qui pourrait être proposé à Ole Gunnar Solskjaer n’a pas été défini, mais son nom revient de manière surprenante dans les hautes instances du club mancunien.