Choc annoncé entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Un nouveau choc des légendes entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avait été annoncé il y a quelques semaines par Al-Nassr, mais démenti dans la foulée par l’Inter Miami. Cette fois, plus d’embrouille. Les deux meilleurs joueurs de la planète football des années 2010 vont bel et bien s’affronter dans le cadre d’un tournoi amical disputé en Arabie saoudite.

« Ajout d’un arrêt à notre tournée internationale de pré-saison. Nous jouerons deux matches en Arabie Saoudite dans le cadre de la Riyad Season Cup dans le cadre de notre toute première tournée internationale ! Sous la forme d’un tournoi, nous affronterons les puissances saoudiennes Al-Hilal SFC et Al Nassr FC le lundi 29 janvier et le jeudi 1er février », a indiqué le club de Lionel Messi.