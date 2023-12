MU : la destruction d’Old Trafford est envisagée

A l’instar de son équipe en pleine déliquescence, le stade de Manchester United, Old Trafford, est en train de tomber en ruines. Construit en 1909, l’enceinte mancunienne a connu de nombreux travaux et des rénovations mais cela ne semble pas suffire. En effet comme le rapporte The Telegraph, des sources proches de Jim Ratcliffe, nouvel actionnaire minoritaire des Red Devils, ont annoncé qu’il y allait avoir une réflexion sur l’avenir donné au stade historique de l’équipe anglaise. Entre nouvelle rénovation et construction d’un nouveau stade, deux hypothèses seront abordées. Une équipe menée par Populous, le cabinet qui a créé le stade de Tottenham, est d’ailleurs missionnée par le club depuis avril afin d’établir une ligne directrice.

La suite après cette publicité

Le directeur général de Populous, Chris Lee, a notamment pris position en faveur d’une nouvelle construction et la destruction de l’ancienne enceinte des Red Devils après les travaux : «je pense que la nouvelle construction pourrait bien s’avérer être la solution la plus rentable. Oui, la mise de fonds initiale est évidemment la plus élevée des trois options, mais il y a tellement de terrains disponibles à développer là-bas. Ils pourraient continuer à utiliser le terrain existant pendant que les travaux de construction sont en cours, ce qui signifie qu’il n’y aura aucune baisse des revenus des jours de match.» En tout cas selon Chris Lee, il parait inimaginable de laisser Old Trafford tel qu’il est actuellement : «le bâtiment atteint la fin de sa durée de vie naturelle. Le câblage, l’alimentation électrique, tout est proche de sa date de péremption. Et les intérieurs sont très exigus et difficiles par endroits. Je dirais que la mise à jour est cruciale non seulement pour maintenir la position du club, mais simplement pour que le lieu reste fonctionnel.»