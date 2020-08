Cristiano Ronaldo est furieux, retournement de situation dans le dossier Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est furieux

«Un cyclone va s'abattre sur la Ligue des Champions.» Voilà les mots, sans retenue, de la Gazzetta dello Sport ce mercredi matin. Le célèbre quotidien italien au papier rose revient sur la préparation de Cristiano Ronaldo pour le grand rendez-vous de vendredi soir, le 8e de finale retour de Champions League contre l'OL. Et la préparation du Portugais a, semble-t-il, été émaillée de frustration, ce qui a aiguisé son mental incroyable. Selon le média, CR7 est furieux d'avoir vu les trophées de meilleur buteur du championnat italien et de Soulier d'Or européen lui passer sous le nez. De plus, le trophée de meilleur joueur de Serie A a été donné à Paulo Dybala cette saison. Aucune récompense individuelle ces dernières semaines pour Ronaldo donc. La machine est en colère et l'Olympique Lyonnais est prévenu.

Retournement de situation dans le dossier Sancho ?

Quand on vous dit que dans le football, tout va très vite, ce matin, on en a la preuve. Hier, la presse anglaise et allemande annonçaient en chœur que le transfert de Jadon Sancho à Manchester United était véritablement en bonne voie. Surtout que comme le confirme The Guardian ce matin, un accord aurait été trouvé entre les Red Devils et le joueur pour un contrat de 5 ans et un salaire de 276 000 euros par semaine. Mais ce matin, coup de théâtre. Plusieurs tabloïds et surtout le très sérieux journal The Daily Telegraph expliquent que MU pourrait claquer la porte des négociations avec le Borussia Dortmund. Les Mancuniens seraient agacés que le BVB ne bouge pas d'un iota sur le prix du transfert, à savoir 120 M€. Le feuilleton promet donc encore de durer alors que pourtant Dortmund aurait fixé une deadline dans ce deal au 10 août.

L'Espagne rend hommage à San Iker

Ça y est, c'est la retraite pour Iker Casillas. Le célèbre portier espagnol a annoncé hier sur les réseaux sociaux qu'il raccrochait les crampons à 39 ans. Pas vraiment une surprise, lui qui ne jouait plus depuis un an et une alerte cardiaque à l'entraînement du FC Porto. Le non-effet de surprise n'empêche pourtant pas la presse espagnole de rendre hommage à la superbe carrière de son champion. Marca, avec une magnifique photo, écrit : «nous n'oublierons jamais tes miracles». En référence aux nombreuses parades de San Iker avec le Real, mais surtout avec la Roja, notamment en finale du Mondial 2010. Pour As, il restera à jamais le seul capitaine d'une sélection espagnole à avoir soulevé la Coupe du monde il y a 10 ans. Hommage aussi au Portugal, où pour O Jogo, ce sont «les adieux d'une légende». Un des meilleurs gardiens de l'histoire moderne, à n'en pas douter.