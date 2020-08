Journal du Mercato : le Borussia Dortmund veut continuer de piller la Ligue 1

La suite après cette publicité

En France :

Pendant ce marché des transferts, l'AS Monaco devrait être sur tous les fronts. Dans le sens des arrivées, le club de la Principauté a ciblé un milieu de terrain. Selon nos informations, Paul Mitchell, le directeur sportif monégasque, souhaiterait recruter un joueur qu'il connait bien en la personne de Amadou Haidara (22 ans), qui évolue actuellement au RB Leipzig. L'ASM voudrait recruter l'international malien sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Des discussions ont actuellement lieu en ce sens. Toujours à l'ASM, le club allemand du Bayer Leverkusen aurait proposé 20 M€ + son attaquant Kevin Volland aux Monégasques afin de les convaincre de lâcher leur jeune défenseur de 19 ans, Benoît Badiashile. Manchester United et le Real Madrid ont aussi à l'affût pour le joueur.

Depuis quelques semaines, l'Olympique de Marseille voudrait s'attacher les services de Michaël Cuisance (20 ans). Si l'OM dispose bien d'une possibilité de se faire prêter le milieu de terrain français, le club bavarois n'est pas pressé dans ce dossier selon nos informations. Les champions de Bundesliga en titre veulent d'abord terminer la saison et la Ligue des Champions.

L'OL, de son côté, tient sa deuxième recrue de l'été après Toko Ekambi. Selon Le Progrès, le jeune défenseur truc de 19 ans, Cenk Özkaçar, va s'engager demain avec le club rhodanien. Une arrivée surprise dans un secteur où les Gones avaient affiché l'ambition de se renforcer.

À l'étranger :

Le Real Madrid pourrait bien se tourner vers le Portugal et le Sporting pour se renforcer dans les prochaines semaines. La Casa Blanca aurait ciblé le jeune latéral gauche du club lisboète, Nuno Mendes (18 ans). Le joueur ne sera pas bradé par son équipe qui souhaite en tirer 40 M€, soit le prix de sa clause libératoire. La Juventus aimerait taper fort en arrachant la pépite de l'AS Roma, Nicolo Zaniolo (21 ans). Pour cela, la Vieille Dame serait prête à sacrifier deux joueurs : Federico Bernardeschi et le jeune défenseur Romero.

On passe à notre focus du jour sur le Borussia Dortmund. L'écurie allemande pourrait réaliser un gros mercato cet été, si Jadon Sancho (20 ans) venait à quitter le navire. L'international anglais voit Manchester United lui faire une cour assidue depuis de longs mois. Les Mancuniens pourraient passer à l'action dans les prochaines semaines et s'aligner sur les 120 M€ réclamés par les dirigeants du BVB. Et pour convaincre le Borussia de lâcher sa pépite, les Red Devils pourraient payer 70 M€ directement et échelonner les 50 M€ restants sous la forme de deux versements. Et ce n'est pas le seul départ à prévoir à Dortmund puisque les Borussen ont déjà cédé à l'OM, sous la forme d'un prêt avec option d'achat (14 M€), Leonardo Balerdi (21 ans). Roman Bürki (29 ans) pourrait changer d'air et Chelsea se montre intéressé. Le club londonien serait prêt à mettre 17 M€ pour recruter l'international suisse. Le club de Lucien Favre n'a pas prolongé le contrat de son ancien grand espoir, Mario Götze (28 ans). Le milieu de terrain est régulièrement annoncé à l'AS Monaco. Non conservé, André Schürrle a annoncé sa retraite à l'âge de 29 ans.

Si le transfert de Sancho se précise, Dortmund aura une manne financière plus qu'importante pour se renforcer. Dans le sens des arrivées, le club pourrait se montrer actif. Et ce sont plusieurs joueurs de Ligue 1 qui sont dans le viseur de cette équipe après l'arrivée de Thomas Meunier (28 ans), libre en provenance du Paris Saint-Germain. Le gros dossier mènerait à Memphis Depay (26 ans) qui pourrait aller chercher un nouveau défi, alors que l'OL ne devrait pas être qualifié pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Le Néerlandais apparaît comme le remplaçant idéal de Sancho et à un prix abordable. Dans ce secteur de jeu, Dortmund a également un autre joueur de Ligue 1 dans son viseur. En effet, Jonathan Ikoné (22 ans) pourrait partir du LOSC si une belle offre arrivait sur le bureau des dirigeants lillois.

Au milieu de terrain et toujours en France, le Borussia suit, évidemment, les performances de la jeune pépite du Stade Rennais : Eduardo Camavinga (17 ans). Le BVB apprécie aussi l'ailier gauche de Sassuolo, Jérémie Boga (23 ans) ou encore la révélation du championnat danois, Mustapha Bundu (23 ans), qui évolue à l'AGF Arhus. En défense, le nom de Robin Koch (24 ans) de Fribourg est aussi dans la short-list allemande. Jude Bellingham (17 ans) a lui choisi de quitter Birmingham City pour s'engager avec les Marsupiaux pour 25 M€.

Les officiels :

Cagliari a un nouveau coach. Eusebio Di Francesco, ancien entraîneur de la Roma, a signé un contrat de deux ans avec le club sarde. Il était libre de tout contrat.