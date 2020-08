Le Borussia Dortmund pose un ultimatum à Manchester United pour Jadon Sancho, Edinson Cavani tout proche de Benfica

La suite après cette publicité

Dortmund fixe un ultimatum à MU pour Sancho

C'est la folie sur le dossier Jadon Sancho ce mardi matin en Angleterre ! Avec le départ d'Alexis Sanchez en direction de l'Inter, Manchester United peut se concentrer sur le feuilleton qui agite le club depuis quelques mois. Mais selon certains tabloïds, comme le Daily Star, le Borussia Dortmund aurait fixé un ultimatum aux Red Devils sur le dossier de l'international anglais. En effet, le club allemand voudrait que l'opération soit bouclée avant le 10 août prochain, soit dans 6 jours ! Il n'y a pas de temps à perdre donc pour MU. D'ailleurs, les Mancuniens n'en perdent pas si l'on en croit le Daily Mail. Selon le média, ils seraient tout proches d'un accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans. The Times écrit même que l'entente entre Dortmund et Manchester United est très proche pour l’indemnité de transfert. On parle de 120 M€ et d'éventuels bonus.

Cavani tout proche de Benfica

Edinson Cavani va-t-il rebondir au Portugal, au sein du club de Benfica ? Selon la presse portugaise, et ce matin le journal A Bola, la réponse est quasiment oui. En effet, le média écrit noir sur blanc sur sa une du jour que l'attaquant uruguayen serait «tout proche» du club de Lisbonne. Depuis quelques semaines, les discussions s'étaient intensifiées entre les deux parties. Benfica demandant à Cavani un effort sur son salaire. Laissé libre par le Paris Saint-Germain au 30 juin dernier, l'ancien Napolitain émargeait à des émoluments importants au sein du club parisien. Les Lisboètes ne peuvent pas s'aligner, mais ils devraient sans doute rafler la mise. Au nez et à la barbe de l'Atlético de Madrid ou encore de l'Inter.

Sarri plus que jamais sur la sellette

Ce vendredi 7 août sonne comme le jour le plus important de Maurizio Sarri à la tête de la Juventus. Si l'on en croit la presse italienne et ce matin le Quotidiano Sportivo, le technicien italien est plus que jamais sur la sellette et un résultat négatif contre Lyon aurait de terribles conséquences pour lui. Selon le média, «c’est fini pour Sarri si la Juve est éliminée vendredi soir» en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Une phrase-choc mais qui ne laisse donc plus de place au doute : Sarri doit absolument passer l'obstacle lyonnais afin d'avoir une chance d'être encore sur le banc turinois la saison prochaine. Et pour cela, il faudra que ses hommes marquent deux fois vendredi. Chose qu'ils n'ont faite qu'une seule fois sur les 4 derniers matches.