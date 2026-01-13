Atlético : un attaquant de Premier League ciblé pour succéder à Raspadori

Alors que Giacomo Raspadori devrait quitter l’Atlético de Madrid pour rejoindre l’Atalanta dans les prochaines heures, les Colchoneros réfléchissent déjà à son possible remplaçant. Selon Sky Sports, le club madrilène aurait coché le nom de Donyell Malen, actuellement à Aston Villa, pour renforcer son attaque cet hiver. Le Néerlandais, auteur de 7 buts en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, pourrait quitter l’Angleterre pour rejoindre l’Espagne si un accord est trouvé avec son club actuel.

Toutefois, la situation reste incertaine. D’autres médias italiens rapportent qu’un accord de principe aurait été trouvé entre Aston Villa et l’AS Roma pour un prêt de Malen, avec option d’achat fixée entre 25 et 30 millions d’euros. Il manque encore l’approbation du joueur, qui se contente actuellement d’un rôle de joker de luxe à Aston Villa, actuellement 3e de Premier League. L’avenir de l’attaquant reste donc flou, entre une possible arrivée à Madrid ou un prêt en Serie A. Affaire à suivre…