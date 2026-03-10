Menu Rechercher
Ligue des Champions

Atlético de Madrid - Tottenham : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Atlético Tottenham
Ce mardi soir, place aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré duel entre l’Atlético de Madrid et Tottenham. À domicile, les Madrilènes s’organisent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko et Matteo Ruggeri en défense. Marcos Llorente et Johnny Cardoso composent l’entrejeu alors que Giuliano Simeone et Ademola Lookman prennent place sur les ailes. En pointe, Julian Alvarez est accompagné par Antoine Griezmann.

De leur côté, les Spurs s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Antonin Kinsky dans les cages derrière Cristian Romero, Kevin Danso et Micky van de Ven. Le milieu de terrain est assuré par Arcihe Gray et Pape Matar Sarr avec Pedro Porro et Djed Spence comme pistons. Devant, Richarlison est soutenu par Randal Kolo Muani et Mathys Tel.

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman - Alvarez, Griezmann

Tottenham : Kinsky - Romero, Danso, Van de Ven - Porro, Gray, Sarr, Spence - Kolo Muani, Tel - Richarlison

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Atlético
Tottenham

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Atlético Logo Atlético Madrid
Tottenham Logo Tottenham
