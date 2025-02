Kevin Danso quitte Lens et s’engage à Tottenham

Le feuilleton Kevin Danso touche à sa fin. Après un transfert avorté à la Roma l’été dernier à la suite d’un examen du cœur, le défenseur autrichien disposait d’un nouveau bon de sortie de la part du RC Lens pour cet hiver. Ciblé par de nombreux clubs européens, dont Fenerbahçe, Rennes et Wolverhampton, ce sont les Wolves qui étaient le plus proche dans ce dossier, et un accord verbal était sur le point d’être trouvé pour le faire partir en prêt, avec option d’achat.

Mais à la surprise générale, Tottenham s’est immiscé dans le dossier à la dernière minute et a réussi à bousculer le transfert du défenseur de 26 ans vers Wolverhampton. En quête d’un défenseur central cet hiver, les Spurs, qui patinent à une inquiétante 16e place en championnat, ont déboursé 25 millions d’euros pour le faire venir sous la forme d’un prêt, avec obligation d’achat. Le défenseur autrichien a paraphé un contrat de quatre ans et demi.

Tottenham a court-circuité le deal avec Wolverhampton

Une information confirmée ce lundi matin par le club londonien : «nous avons le plaisir d’annoncer la signature de Kevin Danso, prêté par le RC Lens (Ligue 1), sous réserve de l’obtention des autorisations internationales et du permis de travail. Le défenseur international autrichien rejoindra le club sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison, avec l’obligation de rendre le contrat permanent cet été. Il portera le numéro 4», indiquent les Spurs, qui s’offrent une recrue de taille.

Arrivé au RC Lens en août 2021, Kevin Danso s’est rapidement imposé comme le taulier de la défense centrale des Sang et Or. Au total, il aura disputé 128 matches avec le club, toutes compétitions confondues, trouvant le chemin des filets à quatre reprises. Pour le remplacer, nous vous informions que le RC Lens s’était déjà mis d’accord avec Nidal Celik, un très prometteur défenseur central bosnien évoluant au FK Sarajevo. Il sera officialisé très prochainement.