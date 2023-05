Newcastle : l’agression surréaliste d’un supporter de Leeds envers Eddie Howe

La suite après cette publicité

Une scène bien étrange s’est produite ce samedi à Leeds. Alors que Newcastle était accroché sur la pelouse d’Elland Road (2-2), un supporter des locaux a pénétré dans la pelouse à la 94e minute de jeu. Visiblement remonté, le fan s’est alors dirigé vers Eddie Howe, le coach des Magpies, pour lui proférer des insultes en le pointant du doigt. Une attaque verbale puis physique car l’intrus a poussé le technicien anglais, provoquant l’ire de tout le staff de l’actuel troisième de Premier League.

Le supporter a finalement été appréhendé par la sécurité du club. Après le match, Eddie Howe semblait quelque peu perdu et n’arrivait pas à qualifier ce qu’il s’était passé : «C’était une vraie surprise. Je me concentrais sur le jeu, et c’est la dernière chose à laquelle vous vous attendriez. Je ne me souviens pas vraiment s’il m’a poussé ou non, je n’en ai aucune idée. C’était juste une chose tellement étrange. Il m’a confronté, il a dit quelque chose que je ne peux pas répéter, puis il a été emmené. Je pense que c’est ce qui s’est passé.»

À lire

Premier League : Newcastle bute sur Leeds et reste sous la menace de Manchester United