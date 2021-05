Chelsea lance les grandes manœuvres pour la saison prochaine

A peine le temps de savourer la victoire en Ligue des champions face à Manchester City (1-0), que l'état major de Chelsea s'est déjà remis au travail. Après avoir subjugué les observateurs samedi soir par leur incroyable performance collective, les Blues basculent déjà sur la prochaine saison. Depuis quelques jours, Thomas Tuchel avait clamé son désir de prolonger son bail au sein du club londonien. L'ancien entraîneur du PSG déclarait même qu'il se sentait aussi bien que lorsqu'il exerçait à Mayence.

Avec ce sacre en Ligue des champions, les planètes semblent plus que jamais alignées pour une prolongation de Tuchel à Chelsea. Selon les informations du Times, une entrevue entre le président de la formation anglaise Roman Abramovich et le technicien allemand aurait eu lieu ce dimanche matin. L'occasion pour Thomas Tuchel de matérialiser son souhait de glaner encore des trophées avec Chelsea dans un proche avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'intéressé se montre enthousiaste à l'idée de s'inscrire sur la durée à Stamford Bridge.

Thomas Tuchel a défini les priorités pour le mercato

Cela tombe bien, son président l'envisage clairement et devrait lui proposer prochainement un nouveau bail longue durée. Outre son cas personnel, le coach allemand va s'entretenir avec la directrice générale du club Marina Granovskaia, et le conseiller technique Petr Cech pour définir les contours de l'effectif la saison prochaine. Un nouveau défenseur central ainsi qu'un milieu de terrain sont envisagés par Tuchel pour renforcer son groupe. Ce dernier tiendrait en haute estime Jonas Hofmann du Borussia Mönchengladbach et Maxence Lacroix de Wolfsburg. Les hautes sphères londoniennes auraient également sondé leur manager au sujet de Harry Kane.

Car Chelsea vise également un buteur susceptible de faire occulter les carences trop souvent entrevues cette saison de Timo Werner. Côté prolongations, Thiago Silva devrait rempiler une saison et Antonio Rüdiger devrait rencontrer sa direction après l'Euro pour évoquer une potentiel nouveau bail. Enfin, Andreas Christensen, sous contrat jusqu'en 2022, pourrait également rempiler dans les prochaines semaines. Les prochaines échéances se préparent dès à présent à Chelsea...