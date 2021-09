Vitesse Arnheim - Rennes : les compositions officielles

Après un match nul encourageant face à Tottenham (2-2), le Stade Rennais veut poursuivre sur sa belle lancée dans ces phases de poules de Ligue Europa Conférence. En déplacement aux Pays-Bas, sur la pelouse du Vitesse Arnheim, les hommes de Bruno Genesio se présentent en 4-3-3 où Gomis, titulaire dans les cages, sera protégé par un quatuor défensif composé de Traoré, Badé, Aguerd et Truffert. Au milieu, Santamaria accompagne Bourigeaud et Tait, légèrement en retrait d'une ligne d'attaque formée par Laborde, Guirassy et le jeune Tchouana (18 ans).

En face, les hommes de Thomas Letsch se présentent en 3-4-3 et auront à cœur de confirmer la victoire obtenue sur la pelouse du NS Mura (2-0) à l'occasion de la première journée. A noter la présence de Yann Gboho, prêté au Vitesse Arnheim par le Stade Rennais, à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Vitesse Arnheim : Schubert - Doekhi, Wittek, Rasmussen - Dasa, Bero, Baxoer, Tronstad - Openda, Frederiksen, Gboho.

Le XI du Stade Rennais : Gomis - Traoré, Badé, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Tait - Laborde, Guirassy, Tchouana.