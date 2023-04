AC Milan, Inter Milan : une saison totalement paradoxale pour les deux géants italiens

La suite après cette publicité

Un trou d’air qui avait duré près d’une décennie. Que ce soit l’Inter Milan et l’AC Milan, les deux formations lombardes sortent de plusieurs années galères et redeviennent des locomotives du football italien. Tout d’abord, les Nerazzurri n’avaient pas remporté de titre majeur depuis la Serie A et la Ligue des Champions 2010 jusqu’à la Serie A 2021 sous les ordres d’Antonio Conte. Pour ce qui est de la Coupe aux Grandes Oreilles, ils n’y ont plus participé entre une élimination en 1/8e de finale contre l’Olympique de Marseille en 2012 jusqu’à la saison 2018-2019. Pour l’AC Milan, les temps ont été difficiles depuis la Serie A remportée en 2011 et une élimination en 1/8e de finale de Ligue des Champions en 2014 contre l’Atlético. Se retrouvant en fin de première partie de tableau pendant un moment, le Diavolo a retrouvé la Ligue des Champions la saison dernière, exercice au cours duquel le club a aussi soulevé la Serie A. Un passé glorieux qui devenait lointain et une dynamique positive, l’AC Milan comme l’Inter Milan revenaient au sommet quasiment en même temps et nourrissait de belles ambitions pour cette saison 2022/2023.

Avec une Juventus et un Napoli en reconstruction et des équipes de l’AS Roma et de la Lazio moins avancées dans leur projet, on pouvait s’attendre à un duel entre les deux Lombards pour la Serie A, mais que nenni. Finalement, la révolution napolitaine accouche d’une vraie réussite et le Napoli se dirige facilement vers le titre de champion. Pour la Lazio et l’AS Roma, il y a eu quelques moments plus difficiles dans la saison, mais les deux clubs sont sur le podium respectivement aux 2e et 3e places. C’est plus compliqué pour la Juventus avec une septième place, mais la saison est marquée par une pénalité de 15 points qui pourrait être retirée. Si cela arrive, la Vecchia Signora s’intercalerait entre les deux clubs romains à la troisième place. En attendant, cela laisse la quatrième place aux mains des clubs milanais et notamment l’AC Milan (4e, 53 points) tandis que l’Inter Milan (5e, 51 points) compte deux unités de moins. Une position loin d’être flatteuse pour deux candidats déclarés au titre, surtout après la victoire de l’AS Roma contre l’Udinese ce dimanche soir qui permet aux hommes de José Mourinho de compter respectivement 3 et 5 points d’avance sur les deux clubs de Milan. Ainsi, l’un, voire les deux (si la sanction de la Juventus est annulée ndlr) clubs de Milan pourraient ne pas participer à la prochaine Ligue des Champions.

Mauvais en championnat …

Un scénario difficile à imaginer en début de saison face aux certitudes qu’avaient les deux formations et leur présence régulière sur le podium derrière un Napoli intouchable en championnat. Pour l’AC Milan, un véritable trou d’air a eu lieu de début janvier à début février avec les nuls contre l’AS Rome (2-2) et Lecce (2-2) ainsi qu’un sacré enchaînement de défaites contre la Lazio (4-0), Sassuolo (5-2) et l’Inter Milan (1-0). Redescendu au sixième rang, l’AC Milan a depuis réagi, mais n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matches (3 nuls et 2 défaites ndlr), c’était paradoxalement un festival 4-0 contre le leader napolitain. Après le dernier accroc contre Bologne (1-1), Stefano Pioli mettait en avant après la rencontre le manque de régularité du Diavolo : «nous aurions dû gagner, car nous étions la meilleure équipe. Malheureusement lors de nos deux derniers matches de championnat, nous avons fait mieux qu’Empoli et Bologne et nous n’avons pas gagné. Nous sommes en bonne forme malgré tout, mais tout n’a pas été concrétisé depuis ce match contre le Napoli alors que c’est ce genre de match qui peut influencer la suite de notre saison et nous faire grandir en tant qu’équipe. On a été régulier depuis trois ans, mais nous devons faire encore mieux.»

Être plus régulier et davantage maximiser son potentiel, clairement des propos qui pourraient définir aussi la saison de l’Inter Milan. Hors des places qualificatives en Ligue des Champions, l’Inter Milan vient de vivre contre Monza (0-1) sa 11e défaite de la saison. Un chiffre complètement fou puisque c’est autant que sur les trois dernières saisons combinées (4 en 2022, 3 en 2021 et 4 en 2020). C’est aussi le pire bilan de l’Inter Milan depuis la saison 2016/2017, un exercice où le club avait terminé septième. Comme Stefano Pioli à l’AC Milan, l’actuel entraîneur Simone Inzaghi est contesté mais sa place est davantage menacée, surtout que des remplaçants sont déjà dans les petits papiers de la direction. Ainsi, Cristian Chivu, Esteban Cambiasso et Walter Zenga sont trois anciennes gloires évoquées en cas de départ avant la fin de saison. Sinon, Roberto De Zerbi (Brighton), Thiago Motta (Bologne) et Diego Simeone (Atlético) sont entrevus comme des pistes pour cet été. Son avenir pourrait se jouer ce mercredi en Ligue des Champions contre Benfica. En attendant, le coach transalpin essaye de trouver la solution tout en expliquant que le club reste en course sur tous les tableaux : «l’Inter a un énorme problème pour marquer des buts, ne trouvant le filet que deux fois lors de ses cinq derniers matchs de Serie A, malgré plus de 100 tentatives. Nous ne sommes qu’à deux points du Milan AC et il reste beaucoup de matchs à jouer, nous avons donc tout le temps de nous rattraper. Nous sommes toujours en lice pour tous nos objectifs.»

… Brillants en Ligue des Champions

Car oui aussi décevants et frustrants qu’ils peuvent être en championnat, l’AC Milan comme l’Inter Milan réalise un exercice bien plus réussi en Ligue des Champions. Pour les Rossoneri, il fallait sortir des poules après une 4e place la saison dernière. Bien que devancé par Chelsea, l’AC Milan a terminé devant Salzbourg et Zagreb pour aller en 1/8e de finale. Opposé à Tottenham, Milan a encore une fois été à la hauteur en se qualifiant pour les quarts de finale (1-0, 0-0) soit le meilleur parcours du club depuis la saison 2011/2012 et vise cette fois les demi-finales. Un stade de la compétition jamais rencontrée depuis 2007, année du dernier sacre du Diavolo dans la compétition. Pourtant malgré sa mauvaise dynamique en championnat, l’AC Milan, qui avait battu Naples 4-0 10 jours plus tôt, à su gagner son match aller 1-0 à San Siro afin de prendre une option pour la phase retour. En terres napolitaines, les Milanais tenteront de résister pour confirmer ce résultat. «Bien sûr nous sommes motivés pour aller au prochain tour. Nous attendons une atmosphère totalement différente du match de championnat (remporté 4-0 ndlr). Cela va nous donner de la motivation et de l’énergie» a d’ailleurs lancé Stefano Pioli confiant avant la rencontre.

De son côté, l’Inter Milan n’est pas en reste sur la scène européenne. Certes dominé par le Bayern Munich dans sa poule, l’Inter Milan a pris le dessus sur le FC Barcelone avec brio ainsi que le Viktoria Plzen. En huitièmes de finale pour la seconde année de rang après l’élimination avec les honneurs contre Liverpool (0-2/1-0) l’an dernier, le club lombard a cette fois fait preuve de solidité pour se défaire du FC Porto (0-0/1-0) avec notamment un brillant André Onana. C’est donc ainsi que Benfica s’est dressé en quart de finale sur la route de l’Inter Milan. Un stade de la compétition que les Nerazzurri n’avaient plus connu depuis 2010/2011 et une élimination contre Schalke 04 (5-2/2-1). Face aux Aguias, l’Inter Milan a subi, fait le dos rond, mais s’est imposé 2-0 et peut déjà entrevoir le dernier carré. «Je suis très satisfait, nous sommes plus proches des demi-finales, mais il y a un match retour qui sera difficile. Nous avons un bel avantage, mais il reste une rencontre. Benfica est tombé sur un Inter avec de la volonté et du cran. Benfica est une équipe très forte, il faudra faire le même match à Milan» expliquait d’ailleurs Simone Inzaghi après le match aller. Déclassés en championnat et performants en Ligue des Champions, les deux clubs de Milan visent le dernier carré où ils se rencontreront en cas de qualification. Un club de Milan en finale ? Rien d’impossible même si la lecture de cette saison rend cette possibilité très surprenante.

