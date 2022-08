Chelsea commence à toucher au but pour Wesley Fofana

La suite après cette publicité

« Ces joueurs (Wesley Fofana et James Maddison, NDLR) ne sont pas à vendre. Ce sont des joueurs très importants pour nous. Nous sommes dans une situation où nous devons vendre certains joueurs, mais cela ne signifie pas se débarrasser de qui que ce soit et de tout le monde et surtout pas de nos meilleurs atouts ». La semaine dernière, l'entraîneur de Leicester Brendan Rodgers était très clair concernant l'avenir du défenseur français.

Pourtant, les médias anglais sont aussi très clairs au sujet du mercato qui attend le joueur : Chelsea va tout faire pour l'enrôler. Les Blues continuent de chercher des renforts pour l'arrière-garde et le Français semble être l'objectif prioritaire, depuis un moment déjà, devant d'autres pistes comme Presnel Kimpembe, alors que Jules Koundé a rejoint le Barça. Une offre faramineuse de 75 millions d'euros aurait déjà été faite par les Blues, mais elle a aussitôt été refusée par Leicester.

Tuchel pousse en coulisse

Et selon les indiscrétions de l'Independent, les Londoniens ne sont pas si loin que ça des demandes des Foxes. Ces derniers ont beau affirmer que le joueur de 21 ans n'est pas à vendre, le journal indique qu'il n'y a que 10 millions de livres - environ 12 millions d'euros - qui séparent Fofana de Chelsea. Un montant de transfert d'environ 87 millions d'euros serait donc suffisant.

Chelsea va donc rapidement soumettre une nouvelle proposition à Leicester. Sera-t-elle acceptée ? C'est vraisemblablement la tendance du moment. Et c'est ce qu'espère Thomas Tuchel, puisque c'est lui qui insiste pour que ses dirigeants enrôle le joueur formé à l'AS Saint-Etienne. On devrait rapidement en savoir plus...