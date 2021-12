Borussia Mönchengladbach : la série cauchemardesque d'Adolf Hütter et de ses Poulains

L'an dernier, le Borussia Mönchengladbach vivait la fin du cycle Marco Rose. Annonçant son départ au Borussia Dortmund en milieu de saison, ce dernier terminait à une décevante huitième place et obligeait le lancement d'un nouveau projet. Ne perdant aucun joueur important au dernier mercato estival malgré des rumeurs entourant Denis Zakaria, Florian Neuhaus, Marcus Thuram ou encore Alassane Pléa, le Borussia Mönchengladbach pouvait compter sur deux arrivées intéressantes. Tout d'abord le jeune latéral gauche Lucas Netz (18 ans) arrivé contre 2 millions d'euros du Hertha Berlin, mais aussi Manu Koné (20 ans) acheté au préalable, mais qui terminait la saison en prêt avec Toulouse. Avec ces deux renforts et un effectif inchangé, le nouveau coach Adolf Hütter qui avait fait ses preuves depuis 2018 à l'Eintracht Francfort se devait de remettre un peu d'ordre dans cet effectif.

Débauché contre 7,5 millions d'euros, le technicien autrichien a connu des débuts compliqués avec trois défaites (Leverkusen 4-0, Union Berlin 2-1 et Augsbourg 1-0) lors des cinq premières journées. Se relevant par la suite avec des belles victoires contre le Borussia Dortmund (1-0) et Wolfsbourg (3-1), son Borussia Mönchengladbach a montré qu'il était capable de bonnes choses à l'instar d'un succès 5-0 contre le Bayern Munich en Coupe d'Allemagne. Cette dynamique est toutefois retombée comme un soufflé puisque les Fohlen sont treizièmes de Bundesliga après des défaites contre Cologne (4-1), Fribourg (6-0) et le RB Leipzig (4-1). Troisième pire défense de Bundesliga après 15 journées (28 buts encaissés, seuls le Hertha avec 29 et Greuther Fürth avec 46 font pire), le Borussia Mönchengladbach de graves problèmes défensifs et collectifs. Même devant, ce n'est pas bien folichon avec 19 buts inscrits soit à peine plus d'un but par match de moyenne.

Ces chiffres témoignent des difficultés globales de l'équipe. Joueur le plus en vue sur le début de saison, Jonas Hofmann (29 ans) est le seul à sortir du lot à l'image de ses 7 buts en 14 matches, mais il sera blessé jusqu'à la fin de l'année 2021 à cause d'un problème au genou. Dans le même temps, Marcus Thuram est en grande difficulté suite à des problèmes au genou. Il joue peu et n'a toujours pas ouvert son compteur. De leur côté, Lars Stindl, Alassane Pléa et Breel Embolo s'en sortent sans pour autant impressionner. Que ce soit en 3-4-2-1/3-4-1-2 ou alors en 4-2-3-1, Adolf Hütter cherche encore sa formule. Contre Leipzig lors du dernier match, il a tenté un 4-3-3 qui n'a pas eu la réussite escomptée. Dans l'entrejeu, si Manu Koné s'adapte et Denis Zakaria revient à un bon niveau, la grosse interrogation revient à Florian Neuhaus. Maître à jouer des Fohlen avec un sublime sens de la passe, il vit un exercice compliqué alors qu'il se destinait à un départ l'été dernier. Auteur de deux buts en onze matchs de Bundesliga, il doit retrouver ses meilleures sensations.

La recrue offensive Hannes Wolf dont l'option d'achat a été levée rencontre lui de gros soucis également puisqu'il n'a jamais été décisif de la saison et joue de moins en moins (8 matches, 383 minutes). Derrière, il y a eu quelques problèmes aussi avec Stefan Lainer blessé longuement à la cheville et qui a du mal à revenir, mais aussi Jordan Beyer, Tony Jantschke et Mamadou Doucouré dont les absences n'offrent pas d'alternatives au duo Nico Elvedi - Mattias Ginter. Payant certains problèmes physiques et se retrouvant en difficulté, le Borussia Mönchengladbach n'arrive pas dans les meilleures dispositions avant de défier l'Eintracht Francfort. En conférence de presse d'avant match, Adolf Hütter a expliqué qu'il croyait à un rebond de son équipe : «nous étions sur une meilleure voie auparavant et nous nous sommes maintenant mis dans le pétrin. Je suis convaincu à cent pour cent de la qualité de cette équipe et que nous n'avons pratiquement rien perdu. Nous devons travailler par derrière.»

«Il faut revenir aux choses que nous avons bien fait. Comment nous avons commencé. Il ne faut pas que nous nous découragions de nouveau et jouions plus activement au football. Ce n'est pas notre jeu, ce n'est pas non plus notre manière. Dans le football, c'est juste que vous avez tendance à faire un pas vers l'arrière si la confiance en soi n'est pas au rendez-vous. Cela ne vient pas du jour au lendemain, nous devons travailler pour cela. Francfort est une équipe qui est très bonne à la fois physiquement et maintenant techniquement et tactiquement. Nous jouons à domicile demain, nous avons beaucoup à rattraper, et nous le voulons vraiment» a-t-il poursuivi. Un match important pour son avenir et celui de son équipe qui a bien besoin de rebondir après ce début de saison raté. Le directeur sportif Max Eberl a en tout cas essayé de dédramatiser autour du cas Adolf Hütter : «l'entraîneur est aussi responsable, mais je suis aussi responsable de tout ce qui est mis en place. Les joueurs doivent aussi faire ce que dit un entraîneur sur le terrain. Nous sommes tous à blâmer, je ne veux voir personne montrer du doigt quelqu'un d'autre. Nous avons tous un devoir. Nous devons tous nous tenir debout dans cette tempête.» Reste désormais à savoir si les mots seront suivis d'actes de la part des Poulains de Gladbach.

