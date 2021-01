Dortmund : Mats Hummels et un possible retour de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Depuis son éviction du poste d’entraîneur du PSG le 24 décembre dernier, Thomas Tuchel est envoyé partout en Europe et notamment en Premier League, championnat qui a toujours intéressé le technicien allemand.

Depuis le limogeage de Lucien Favre du côté de Dortmund, les rumeurs d’un possible retour de Thomas Tuchel dans la Ruhr ont fait surface. Dans un entretien accordé à [Sport Bild](https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2021/01/hummels-ueber-bvb-problem-zu-oft-keinen-erwachsenen-fussball-gespielt?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1609841293), le capitaine Mats Hummels a réagi à l’idée de voir revenir l’entraîneur qu’il a connu une saison chez les Jaunes et Noirs (2015-2016). « Est-ce qu’il doit revenir ? Ce ne sont pas mes affaires. Si vous regardez les statistiques, c’est certain que c’était un bon entraîneur. Tout le reste doit être décidé par d’autres. (…) Sous Thomas Tuchel, une personne différente de ce que j’avais connu avec Klopp, avec une approche différente, ça a aussi très bien fonctionné » a t-il déclaré. Également interrogé sur le coach le plus marquant de sa carrière, le champion du monde 2014 a répondu sans hésiter… Jürgen Klopp.