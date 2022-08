Ligue 2 : Saint-Etienne, Bordeaux et Metz déroulent, Caen reste en tête

Leader de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen défiait le Pau FC pour le compte de la 6e journée. Une rencontre où les Normands ont su arracher un match nul 1-1 qui leur permet de garder la tête du classement. Abdi (23e) a su répondre à Saivet (7e). Dans le même temps, Bordeaux s'empare de la 2e place grâce à un festival contre Quevilly-Rouen. Maja (7e sp), Pendant (21e csc), Bakwa (41e) et Delaurier-Chaubet (75e) ont permis aux Girondins de dérouler (4-0). Dijon en revanche glisse au troisième rang après sa défaite 2-0 contre Annecy qui a terminé la rencontre à 9 contre 11.

Amiens est quatrième suite à son match nul contre le Paris FC (1-1) tandis que Sochaux (6e) s'offre Guingamp (7e) 2-1 et passe devant son adversaire du jour. Metz prend la cinquième place après une prestation solide contre Rodez (4-1) avec un doublé du Géorgien Mikautadze. Grenoble a dominé Nîmes (3-2), Valencienne a battu Niort (1-0), Le Havre a renversé Laval (3-1) et enfin, l'AS Saint-Étienne a écrasé Bastia 5-0 avec un quadruplé de Krasso et un but de Maçon. Les Verts ne sont plus lanterne rouge et passent au 19e rang.

Les matches de la soirée