LdC : Pep Guardiola pense déjà au match retour

Après la belle victoire de Manchester City sur sa pelouse face au Bayern Munich (3-0), Pep Guardiola, l’entraîneur des Cityzens, est revenu sur cette superbe performance lors de la traditionnelle conférence d’après match. Mais avant de sauter de joie, le technicien espagnol a tenu à rappeler que les Munichois n’avaient pas démérité. «C’était un match de Ligue des Champions avec deux grandes équipes en quarts de finale. Pendant environ une heure, ça a été un match très serré. Ils ont été meilleurs que nous par moment. On a marqué un but incroyable par Rodri mais on a jamais réussi à contrôler les joueurs surtout Musiala avec leur vitesse devant comme Coman, c’est très dur à contrôler», a notamment confié le chef d’orchestre des Skyblues.

Pep Guardiola s’est ensuite attardé sur la deuxième période de cette rencontre qui aurait pu être bien différente. «En début de deuxième période, ils ont été meilleurs. Ils ont eu beaucoup d’occasions surtout sur coups de pied arrêtés avec de très bons tireurs», a déclaré l’entraîneur espagnol avant de conclure sur son équipe et le match retour qui s’annonce flamboyant entre ses deux formations. «Après on a ajusté deux trois choses et en fin de rencontre dans les dernières minutes on a été meilleurs. On a marqué trois buts fantastiques, on a eu plus d’occasions. C’est un super résultat. Mais je connais un peu l’Allianz Arena, je connais Munich. Je sais qu’il faudra faire quelque chose de nouveau pour être meilleur, changer des choses pour se qualifier.»

