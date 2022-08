Mercato : Arsenal établit une nouvelle priorité

Le mercato d'Arsenal, leader de Premier League après un début de saison canon, n'est pas encore terminé, comme l'a récemment fait savoir Mikel Arteta. L'entraîneur des Gunners, qui a déjà vu Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner et Marquinhos rejoindre son effectif, a expliqué que sa direction ne bougerait ses pions que si un joueur pouvait amener un vrai plus à son équipe. Il semblerait qu'Edu, directeur technique du club londonien, ait trouvé la perle rare, alors que Nicolas Pépé est en instance de départ.

D'après les informations de The Athletic, Pedro Neto (22 ans) est désormais la nouvelle priorité d'Arsenal sur le marché des transferts. Jorge Mendes, son agent, assure la liaison entre les deux écuries depuis près d'un mois. L'ailier international portugais (3 capes, 1 but) demeure sous contrat avec Wolverhampton jusqu'en 2027, puisqu'il a prolongé en mars dernier. Reste à savoir si les Wolves sont prêts à lâcher le Lusitanien, et à quel prix. Depuis son arrivée en provenance de la Lazio pour un peu moins de 18 M€, Pedro Neto s'est imposé comme un élément majeur du côté de Molineux.