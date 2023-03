Les plans d’Erik ten Hag pour remettre Manchester United au sommet, le message fort de Mikel Arteta à Graham Potter

Le plan de Ten Hag pour Manchester United

En Angleterre, sur la Une du Manchester Evening News un homme a remis à l’endroit Manchester United, c’est évidemment Erik ten Hag. Le Néerlandais a remporté son premier trophée avec les Red Devils en Carabao Cup ce week-end, 6 ans après le dernier pour le club, mais l’ancien coach de l’Ajax ne veut pas s’arrêter là. Comme l’indique le quotidien : «Erik a des plans pour cet été» ! C’est simple, l’entraîneur mancunien veut «deux recrues de choix» pour améliorer son effectif et surtout garder une compétitivité avec les jeunes pour les faire progresser. Il estime que ce n’est que le début de l’aventure, que le club peut retrouver son lustre d’antan, mais pour cela, il faut suivre la philosophie et la ligne de conduite qu’il a mises en place depuis son arrivée sur le banc. Les choses sont claires, faites confiance à Ten Hag !

Arteta soutient Potter

Toujours de l’autre côté de la Manche, des voix s’élèvent pour prendre la défense de Graham Potter, le coach de Chelsea, en pleine galère et menacé de mort ces derniers jours. Un homme, qui a connu des difficultés à ses débuts à Arsenal, a pris la parole pour défendre son homologue chez les Blues. Il s’agit de Mikel Arteta qui a déclaré comme le placarde le Daily Mirror : «ne laissez pas cela détruire votre vie. Le patron des Gunners soutient Potter. Arteta compatit avec lui et lui dit de ne pas laisser ses haters le détruire mentalement.» Le Daily Star reprend aussi cette phrase choc d’Arteta ! «Arteta prend la défense de Potter et lui dit de s’élever au-dessus des insultes», indique également le tabloïd.

Le Real Madrid veut faire mal au Barça

En Espagne on vibre déjà pour les demi-finales de la Coupe du Roi et pour le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ! Et le journal Marca annonce la couleur : «Madrid veut frapper un grand coup. Il estime qu’une victoire dans le Clasico minerait le moral du FC Barcelone et relancerait la lutte pour la Liga. Bonne nouvelle pour Ancelotti : Rodrygo est de retour.» Pour le Barça, c’est plus compliqué car Xavi doit faire face à une vague de blessures avec les absences de Lewandowski, Pedri et Dembélé. Pour AS, c’est le coach blaugrana doit «résoudre un puzzle». Alors cela ne fait aucun doute pour Mundo Deportivo qui annonce sur sa couverture que le Barça doit chercher un autre Pedri ! «Xavi sait que le Barça souffre sans lui et demande un remplaçant créatif au milieu de terrain. Technique, vision du jeu, finition, ce sont les exigences du profil.» Trois joueurs sont évoqués par le quotidien : Bernardo Silva, İlkay Gündoğan et Alberto Moleiro de Las Palmas. Le mercato estival sera charnière pour le Barça !