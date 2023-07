Chelsea : le plan de Mauricio Pochettino pour Mykhaylo Mudryk

La suite après cette publicité

En début de semaine, Mauricio Pochettino a pu découvrir pour la première fois les infrastructures des Blues. Au menu : visite du Stamford Bridge, interviews avec la presse anglais ou encore conférence de presse de présentation. L’Argentin a semblé ravi à l’idée de rejoindre la capitale londonienne, et ce malgré les immenses travaux de reconstruction qui l’attendent. Parmi eux, faire marcher la machine Mykhaylo Mudryk. Auteur d’un excellent tournoi u21 avec l’Ukraine avec deux performances remarquées face à l’équipe de France (3-1) puis face à l’Espagne (5-1), l’ailier virevoltant a fait le plein de confiance avant de retrouver Chelsea pour une importante pré-saison.

Recruté pour 70 M€ en provenance du Shakhtar l’hiver dernier, "Misha" a encore tout à prouver aux yeux du monde. En Premier League, le jeune crack de 22 ans a montré des flashs intéressants, mais aussi des lacunes importantes dans le dernier geste notamment. Rien de surprenant pour un joueur qui découvre l’élite du football européen. Alors, pour mieux appréhender l’Ukrainien, The Mirror annonce que Mauricio Pochettino a prévu de rencontrer l’ailier avant la pré-saison pour en apprendre plus sur son profil et sur sa personne. «J’aimerais vraiment le voir et le connaître, puis avec le staff, pour concevoir la meilleure stratégie afin de l’aider à être au niveau que Chelsea, quand ils l’ont signé, attendait de lui», a déclaré le nouveau tacticien des Blues, qui semble vouloir construire le meilleur environnement possible pour développer sa jeune promesse. Alors que Chelsea s’est offert les services de Christopher Nkunku et de Nicolas Jackson, Mykhaylo Mudryk devra faire sa place sur les ailes face à l’expérimenté Raheem Sterling et face au tout récent champion d’Europe u21 Noni Madueke.

À lire

La Juventus et l’AC Milan recalent Romelu Lukaku