FC Barcelone : Philippe Coutinho sait enfin où il jouera cette saison

Depuis plusieurs semaines, la presse catalane explique que le Brésilien pourrait bien entrer dans les plans de Ronald Koeman. Ce dernier serait bien déterminé à utiliser le transfert le plus cher de l'histoire du club (160 M€) dès le début de la saison, et en faire ainsi une "recrue" de luxe, à l'heure où les Barcelonais ne peuvent pas vraiment se permettre de faire des folies sur le mercato.

Même s'il a longtemps été sur la liste des indésirables, avec un Josep Maria Bartomeu qui comptait sur lui pour remplir les caisses de l'écurie catalane, la direction catalane a très vite été rattrapée par la réalité. Personne n'était prêt à mettre une grosse somme sur le Brésilien de 28 ans, qui sort d'une saison plutôt moyenne en prêt au Bayern. Et encore moins en ces temps de crise liée au coronavirus.

Le Barça va compter sur le trio Coutinho-Dembélé-Griezmann

Et Kia Joorabchian, sulfureux agent du joueur de la Canarinha, a confirmé où allait jouer son poulain cette saison. « Ronald Koeman l'a appelé juste après sa victoire en Ligue des Champions contre le Bayern, le lendemain même, et il lui a dit qu'il entrait dans ses plans et qu'il aimerait qu'il revienne. Il devait revenir le 7 septembre, mais il est revenu plus tôt pour ne pas perdre la forme physique et s'entraîner avec le Barça », a-t-il lancé à TalkSport.

« Tout porte à croire que la situation a drastiquement changé au FC Barcelone. Les joueurs recrutés ces dernières années, comme Coutinho, Dembélé et Griezmann, vont tous faire partie de l'équipe cette année », a ajouté l'agent. Trois joueurs considérés comme des flops vont donc avoir une nouvelle opportunité de briller sous la tunique blaugrana...