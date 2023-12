JT Foot Mercato : le Real Madrid va envoyer du lourd !

Le Real Madrid va recruter cet hiver

Le Real Madrid fait face à une vague de blessures longues durée au sein de son effectif, ce qui va pousser les dirigeants madrilènes à s’activer sur le mercato. Le journal AS annonce que trois joueurs sont dans le viseur des Merengues pour pallier à la rupture des ligaments de David Alaba. Ainsi, on retrouve Gonçalo Inàcio, le défenseur du Sporting. Le joueur possède une clause libératoire à hauteur de 60 M€. Il pourrait partir directement pour 45M€ et 15M€ de bonus supplémentaires. Un autre défenseur portugais est dans la short-list du club madrilène : Antonio Silva ! Véritable pilier du Benfica, le joueur de 20 ans possède une clause libératoire de 100 M€. Enfin, dernier nom pisté par la direction, c’est celui de William Pacho, l’Équatorien de l’Eintracht Francfort. Selon Sport, le Real Madrid serait bien décidé à réunir la fratrie Bellingham au Santiago Bernabéu. Actuellement sous les couleurs de Sunderland, en Championship, le cadet de Jude, Jobe Bellingham, aujourd’hui âgé de 18 ans, continue d’être supervisé par les hautes sphères de la Casa Blanca. Polyvalent, à l’aise avec ses deux pieds, le droitier d’1m91 représente ainsi l’une des plus grandes promesses du football mondial. Un potentiel qui n’a d’ailleurs pas manqué de taper dans l’œil des recruteurs merengues, impressionnés par les qualités physiques, techniques et athlétiques du natif de Stourbridge. Conscient que sa valeur risque de croître au fur et à mesure des semaines, le Real Madrid aimerait ainsi passer à l’action rapidement et éviter un départ chez un autre cador d’Europe, ce qui compliquerait forcément les choses. L’Anglais est sous contrat jusqu’en 2027 avec Sunderland. Le Real Madrid s’intéresse aussi à une pépite anglaise. Selon The Sun, la Casa Blanca est en pole position pour signer Caylan Vickers, la pépite de Reading. En 3e division anglaise, le joueur de 18 ans impressionne et le Real veut miser pour l’avenir. Reading ne réclame qu’1 M€ pour le lâcher. En tous cas, le Real Madrid veut miser sur la stabilité sur le banc. Alors que Carlo Ancelotti est annoncé avec insistance au Brésil pour prendre en main la Seleção, le coach italien se verrait bien rester encore un peu au sein de la Casa Blanca comme il l’a confié ce week-end en conférence de presse.

Le FC Barcelone veut vendre cet hiver

Le FC Barcelone veut dégraisser cet hiver ! Mais pas sûr que le club catalan parvienne à ses fins car il a fixé des prix loufoques pour ses indésirables. Ainsi, Raphinha fait partie des favoris pour être vendus et renflouer les caisses. Mais comme l’explique Sport, le Brésilien a deux possibles destinations comme : l’Arabie saoudite ou l’Angleterre, avec Manchester United comme principal intéressé. Mais son prix de 100 M€ pourrait refroidir les ardeurs des clubs intéressés. Autre joueur poussé vers la sortie : Eric Garcia. Actuellement prêté à Girona, il a convaincu et pourrait rester définitivement mais pour cela le club catalan devra débourser 15 M€ !

Les exclusivités FM du jour

L’avenir d’Iliman Ndiaye à l’OM pourrait tourner court. Selon nos informations, deux clubs anglais sont à ses trousses. Après des débuts mitigés dans la citée phocéenne, l’attaquant commence à prendre confiance en témoigne sa belle prestation contre Clermont ce week-end. Mais il est aussi courtisé sur le mercato. Everton suit le joueur. Les Toffees étaient déjà là l’été dernier et ils demeurent à l’affût selon nos informations. Ils ne sont pas les seuls. En effet, un autre pensionnaire de Premier League est également sur le coup. Ce club, dont l’identité n’a pas filtré, le suit d’un peu plus loin. Mais Ndiaye ne compte plier bagages cet hiver et reste déterminé à s’imposer à l’OM. Chez l’autre olympique, l’OL il faut des renforts ! Et selon nos informations, le club rhodanien veut piocher en Premier League. John Textor et ses équipes auront une belle enveloppe de 50 M€ pour se renforcer. Et ils sont très intéressés par le profil de Benoît Badiashile qui a rejoint Chelsea contre 37 M€ l’hiver dernier. De retour en novembre après une longue blessure, il totalise 5 apparitions toutes compétitions confondues. L’OL veut donc tenter sa chance cet hiver sous la forme d’un prêt. Il est la priorité des Gones, qui ont de bonnes relations avec les Blues depuis le transfert de Malo Gusto. Mais l’affaire semble compliquée puisque le joueur se sent bien à Chelsea et n’a pas l’intention de changer d’air. Affaire à suivre…