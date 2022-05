Bordeaux-Lorient : la tristesse de Sékou Mara

Ce samedi soir, Bordeaux avait encore la chance de jouer son maintien malgré une saison catastrophique et une dernière place au classement. Face à Lorient, alors que Saint-Etienne a perdu, les Girondins de Bordeaux n'ont pas pu faire mieux qu'un triste 0-0. Un match nul qui n'enterre pas mathématiquement les Bordelais qui ont désormais une infime chance d'accrocher le barrage. À la fin du match, le jeune attaquant bordelais Sékou Mara (19 ans) a été le seul joueur à se présenter courageusement au micro de Prime Video.

Le joueur formé au club s'accroche à ce petit espoir lors de la dernière journée. «Oui, on n'est pas encore relégués. Il y a forcément de la déception, car sur ce match, on aurait pu faire mieux et on aurait pris des points très utiles. Il reste un match. Mettre 10 ou 11 buts ? Ce sera compliqué, mais on va essayer de se donner à fond pour le dernier match.»