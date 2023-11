Real Madrid : Rodrygo de retour de blessure plus tôt que prévu ?

De retour d’une trêve internationale mouvementée avec le Brésil, entre la défaite à domicile contre l’Argentine (0-1) et son altercation avec Lionel Messi, entraînant une vague de racisme à son encontre sur les réseaux sociaux, l’attaquant du Real Madrid Rodrygo était annoncé comme blessé au genou et donc forfait pour la prochaine échéance du Real Madrid, en déplacement sur la pelouse de Cadix dimanche en début de soirée pour le compte de la 14e journée de la Liga.

Un petit coup dur pour celui qui avait connu un regain de forme dans ce début de saison, avec 5 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres toutes compétitions confondues. Néanmoins, à en croire les dernières informations de la Cadena COPE, l’international auriverde (19 sélections, 4 réalisations) pourrait faire son retour de l’infirmerie plus tôt que prévu. Son souci au genou n’étant pas si grave qu’attendu, l’ailier de 22 ans s’est entraîné en salle ce vendredi et pourrait bien faire son retour dans le groupe de Carlo Ancelotti pour le déplacement en Andalousie.