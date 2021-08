Cristiano Ronaldo s'imagine à Manchester City

L'Italie en fait ses choux gras depuis plusieurs jours, l'avenir de Cristiano Ronaldo (36 ans) est incertain. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant ne sait pas s'il sera toujours à la Juventus à l'issue du mercato estival. Il aurait même demandé à être sur le banc lors de la première journée de Serie A pour ne prendre aucun risque de blessure.

La suite après cette publicité

On parle beaucoup, en Espagne notamment, d'un possible jeu des chaises musicales envoyant Kylian Mbappé (22 ans) au Real Madrid et le Lusitanien au Paris SG pour le remplacer. Mais, dans l'esprit du quintuple Ballon d'Or, une autre destination semble se détacher très clairement. Il s'agit de Manchester City.

CR7 et son clan ont avancé leurs pions

Selon les informations de L'Équipe, l'international lusitanien (179 sélections, 109 réalisations) se voit à l'Etihad Stadium cette saison et a même contacté plusieurs de ses partenaires en sélection présents chez les Skyblues (Ruben Dias, Bernardo Silva, João Cancelo) à ce sujet. Ces derniers jugent même possible son arrivée d'ici la fin du mercato.

De son côté, son représentant Jorge Mendes, assez influent chez les Mancuniens, travaille dur sur ce dossier depuis plusieurs semaines, et notamment sur une formule dans laquelle B. Silva et Aymeric Laporte pourraient être mis dans la balance pour faire baisser la note d'un éventuel transfert. Il se voudrait lui aussi assez confiant, et ce, même si les champions d'Angleterre privilégient encore Harry Kane (28 ans, Tottenham). Alors, Cristiano Ronaldo bientôt sous les ordres de Pep Guardiola ? Les prochains jours nous donneront la réponse...