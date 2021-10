Manchester United : Raphaël Varane absent plusieurs semaines

La suite après cette publicité

Voilà une nouvelle dont se serait bien passé Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United vient d'annoncer que Raphaël Varane (28 ans) serait absent des terrains pendant plusieurs semaines, sans mentionner précisément la durée de son absence. « Raphael Varane s'est blessé à l'aine lors de la finale de l'UEFA Nations League et a commencé sa rééducation au club. Il sera absent pendant quelques semaines », peut-on lire sur le communiqué publié par les Red Devils ce mardi.

L'international français a contracté cette blessure lors de la victoire des Bleus contre l'Espagne (2-1) dimanche, en finale de la Ligue des Nations. Il avait été contraint de céder sa place à Dayot Upamecano dès la 42e minute de cette rencontre. Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid cet été en échange de 40 M€, Raphaël Varane a disputé 7 matchs avec Manchester United. OGS devra composer sans son nouveau taulier et ce alors que ses Red Devils restent sur 2 journées sans victoire en Premier League.

