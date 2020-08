Le PSG communique sur les blessures de Mbappé, Verratti... et Kurzawa !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain peut désormais totalement se tourner vers la préparation du quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Après son ultime match amical face à Sochaux, le club de la capitale espère désormais récupérer l'effectif le plus large possible pour être dans les meilleures conditions. Mais c'est bien mal parti, si l'on en croit le communiqué médical fourni par le PSG. Outre les cas Mbappé et Verratti, on apprend le forfait de Kurzawa, touché lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais.

« Marco Verratti :

Victime d'un choc sévère hier à l'entraînement avec contusion importante du mollet droit ayant entraîné un dommage musculaire dont on précisera l'évolution dans les prochaines 72 heures.

Kylian Mbappé :

Il continue son protocole de reprise comme prévu. Il a repris la course sans ballon sur les terrains du centre d'entraînement Ooredoo.

Layvin Kurzawa :

Victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite contractée lors de la finale de Coupe de la Ligue. Une reprise est prévue avec le groupe dans les deux semaines.»