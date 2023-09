Accord Bayern-Fulham pour le transfert de João Palhinha

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel n’attendait que ça : un numéro 6 costaud. En effet, l’entraîneur du Bayern Munich avait fait le constat qu’il manquait un véritable récupérateur dans son onze. Il ne considérait ainsi pas Joshua Kimmich ni Leon Goretzka comme de purs milieux défensifs. Ce qui n’avait d’ailleurs pas manqué d’étonner en Allemagne, où les deux hommes ont longtemps tenu à eux deux le milieu bavarois.

La priorité était d’abord de recruter un buteur pour enfin remplacer Robert Lewandowski, parti au Barça il y a an et dont l’absence se faisait énormément sentir la saison passée. Le Bayern l’a trouvé avec Harry Kane, brisant au passage la barre des 100 M€ qu’il s’était jusqu’alors refusé à franchir. Et quitte à dépenser beaucoup cet été, il n’a pas tergiversé au moment de trouver un accord avec Fulham.

Le Bayern a encore sorti le chéquier

Comme nous vous l’avions relayé, le Bayern a ciblé João Palhinha, le milieu défensif des Cottagers, recruté il y a seulement un an au Sporting CP. Fulham avait déboursé 20 M€ pour l’attirer, alors que Palhinha avait fait forte impression avec la sélection portugaise. Très vite, devant une telle opportunité, le milieu a dit oui au club allemand.

Mais il fallait convaincre Fulham, qui comptait s’appuyer sur le Portugais cette saison. Le Bayern a donc employé les grands moyens en lâchant un chèque de 65 M€, comme le rapporte Sky Allemagne ce vendredi. L’international lusitanien, âgé de 28 ans, va signer un contrat jusqu’en 2028 avec le club munichois.