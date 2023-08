Man City : la clause libératoire de Bernardo Silva est dévoilée

La suite après cette publicité

Manchester City et Pep Guardiola peuvent se féliciter. Ils ont réussi à retenir Bernardo Silva. Enchaînant les succès et les trophées avec le club mancunien, le milieu de terrain portugais semblait enclin à un départ cet été et avait même donné sa préférence au FC Barcelone. Mais au terme de plusieurs semaines de tractations, l’international lusitanien (83 sélections, 11 buts) a prolongé l’aventure avec le champion d’Angleterre en titre.

Le joueur de 26 ans, qui a joué un rôle crucial dans la conquête du triplé la saison passée, a donc renouvelé son bail et est désormais lié aux Skyblues jusqu’en 2026. En plus d’une revalorisation salariale, Bernardo Silva a pu constater l’augmentation de sa clause libératoire. À partir de l’été 2024, le Portugais pourrait quitter les Cityzens moyennant un paiement de plus de 58 M€ comme l’a précisé Relevo.