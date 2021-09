France-Bosnie-Herzégovine : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Deux mois après sa déconvenue monumentale face à la Suisse au stade des huitièmes de finale de l'Euro 2020 (3-3, 7 t.a.b 8), l'équipe de France bascule à nouveau sur les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 avec un match face à la Bosnie-Herzégovine, à la Meinau. Didier Deschamps, privé de N'Golo Kanté et de Corentin Tolisso (blessés), aligne un 4-3-1-2 où les trois stars de l'attaque se partagent l'affiche.

Au milieu, Thomas Lemar et le nouvel appelé Jordan Veretout accompagnent Paul Pogba, tandis que la charnière de l'Euro formée par Raphaël Varane/Presnel Kimpembe est reconduite, encerclée par Jules Koundé et Lucas Digne. Hugo Lloris est logiquement dans les buts et capitaine. En face, la Bosnie-Herzégovine s'articule dans un habituel système à trois derrière et avec deux pistons.

Les compositions d'équipes :

France : Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Digne - Veretout, Pogba, Lemar - Griezmann - Benzema, Mbappé

Bosnie-Herzégovine : Sehic - Saničanin, Ahmedhodzic, Hadzikadunic - Sušić, Hadžiahmetović, Pjanic, Cimirot, Kolasinac - Demirovic, Dzeko