Arsenal : Mikel Arteta va toucher le jackpot

La suite après cette publicité

Mikel Arteta est en train d'y arriver. Ses premiers mois ont été compliqués et instables. Il a même été question d'une fin d'aventure prématurée durant la saison dernière. Les Gunners venaient de terminer à la 8e place de Premier League, et chutaient en demi-finale d'Europa League. Pour la première fois depuis 25 ans, le club de Londres ne jouerait pas une coupe d'Europe. Une hérésie pour un tel club, qui souhaitait, rappelons-le, rejoindre la Super League...

Finalement, le technicien espagnol a tenu le coup malgré la tempête et les rumeurs de rachat du club. Il savait également qu'il ne pourrait plus griller de joker. Il fallait briller cette saison, redresser enfin le club ou s'en aller. Paradoxalement, le début de saison catastrophique (trois défaites pour débuter contre Brentford, mais surtout Chelsea 2-0 et Manchester City 5-0) a réveillé tout le monde, alors qu'Arsenal se trouvait au bord de l'implosion, Arteta en tête.

Arsenal va casser sa tirelire pour prolonger Arteta

Les Gunners ont entamé une très belle série et opéré une remontée durable au classement. Les voilà 6es de Premier League à quatre points de la 4e place occupée par Manchester United, mais ils ont surtout trois matchs de retard à disputer. Plus que jamais, ils sont dans la course pour les places européennes. Les venues de Ben White, Aaron Ramsdale, Nuno Tavares et Takehiro Tomiyasu ont stabilisé la défense. Bukayo Saka prend toujours plus d'ampleur dans cette équipe où explose le jeune Emile Smith Rowe.

Voilà qui a fini de convaincre la direction de poursuivre avec Arteta. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien adjoint de Guardiola touche actuellement 6 M€ par an, mais le patron du club Stan Kroenke s'apprête à lui proposer un nouveau de bail de 30 M€ pour prolonger de trois saisons. Il devrait donc émarger à 10 M€ par an, doublant quasiment son salaire jusqu'en 2025, de ce que nous rapporte le Sun. Il touchera alors les mêmes émoluments qu'un certain Arsène Wenger lors de sa dernière saison au club. Ça reste encore loin de Guardiola (20 M€/an) et Klopp, Conte et Tuchel (15 M€/an), mais cela montre bien que le travail accompli par Arteta est reconnu.