Tottenham - Liverpool : les notes du match

Touchés ces derniers jours par le Covid-19, Tottenham et Liverpool se sont bel et bien affrontés ce dimanche dans le cadre de la 18ème journée de Premier League. Et ce alors que la tenue de ce match a un temps été menacée, les Spurs, qui n'avaient plus joué depuis le 5 décembre dernier, ayant notamment vu leurs trois dernières rencontres programmées être reportées (Brighton, Burnley et Leicester). Cela n'a pas empêché les deux formations, incapables de se départager (2-2), de livrer une partie rythmée et très plaisante aux spectateurs du Tottenham Hotspur Stadium. Les Reds de Jürgen Klopp, privé de Fabinho, Henderson ou encore Van Dijk et qui a offert au jeune Tyler Morton sa première titularisation en Premier League, ont démarré pied au plancher, mettant d'emblée la pression sur les Londoniens et imposant leur jeu.

Robertson n'est d'ailleurs pas passé loin d'ouvrir le score de la tête (2e). Et pourtant, c'est bien Tottenham qui lancé les hostilités grâce à Harry Kane d'une frappe croisée, sur un bon service d'un Ndombélé titulaire pour la première fois sous l'ère Antonio Conte aux côtés d'Alli, (1-0, 13e). Alors que le capitaine des Three Lions venait de buter in extremis sur Ibrahima Konaté (12e). Sonnés, les Liverpuldiens n'étaient même pas loin de craquer dans la foulée. Mais Son a manqué le coche à deux reprises (16e, 18e), avant qu'Alisson n'écœure Alli (30e).

Liverpool et Tottenham se sont rendus coup pour coup

Et à force de rater, Tottenham allait s'en mordre les doigts. Sur un centre piqué de Robertson, Jota catapultait le ballon de la tête au fond des filets (1-1, 35e) d'un Lloris qui avait auparavant repoussé des tentatives de TAA (10e) et de Keita (20e). Le capitaine des Bleus s'employait encore devant Salah (43e) pour laisser les 2 équipes à égalité à la pause. Les 22 acteurs repartaient de plus belle au retour des vestiaires. Si un coup de casque de Jota fuyait de peu le cadre de Lloris (48e), Alisson sortait une énorme parade devant Kane (54e), qui n'est ensuite pas parvenu à rabattre le ballon de la tête à bout portant (55e). Le rythme retombait peu à peu, la fatigue prenant le dessus sur les organismes. Jusqu'à ce que Robertson n'endosse le costume de buteur au terme d'un cafouillage autour d'Hugo Lloris (1-2, 69e).

Cette réalisation ravivait la flamme de ce match. En l'espace de quelques minutes, Son a profité d'une sortie manquée d'Alisson pour égaliser (2-2, 74e). Puis Robertson a craqué, commettant une vilaine faute lui ayant valu un carton rouge après intervention de la VAR (78e). Malgré l'entrée en jeu de Lucas et les 6 minutes de temps additionnel notamment, les Spurs n'ont pas profité de leur supériorité numérique en fin de match. Antonio Conte conserve son invincibilité en Premier League avec Tottenham, qui pourra regretter ses nombreux ratés face à un Liverpool qui voit sa série de 6 victoires de rang prendre fin, ne profitant par ailleurs pas du faux pas de Chelsea contre Wolverhampton.

Le classement de la Premier League

Revivez le film de la rencontre

L'homme du match : Lloris (6,5)

Il se couche bien pour capter la frappe de Milner (2e). Même chose quelques minutes plus tard sur le tir d'Alexander-Arnold qui le force à se déployer (10e). Il dévie en corner la frappe de Keïta (24e). Très sollicité en première mi-temps, il ne peut rien faire sur la tête de Jota (35e). Il ferme bien son premier poteau pour sortir la frappe puissante d'Alexander-Arnold (43e). Alors qu'il s'était imposé devant Mané, il est une nouvelle fois impuissant face à la tête de Robertson (69e).

Tottenham :

Royal (5,5) : il élimine son vis-à-vis et envoie un bon ballon pour Kane, dont la frappe est contrée par Konaté (12e). Défensivement, il a souvent été en difficulté face à Mané et a commis énormément de fautes. Il est en retard sur Robertson qui peut donner l'avantage à Liverpool (69e). Malgré lui, il provoque l'expulsion de Robertson auteur d'une vilaine faute (78e).

Sanchez (6) : il se fait peur d'entrée de jeu, avec une mauvaise relance (1re) et une erreur de marquage dont ne profite pas Robertson (2e). Sinon, il a bien rempli son rôle et a remporté la plupart de ses duels (5/7 à la pause). Son ouverture pour Alli est parfaite, mais ce dernier ne parvient pas à marquer (69e). Il est auteur d'un retour décisif pour tacler et sortir le centre de Tsimikas (90e+4).

Dier (6) : il a apporté par son jeu long, notamment sur ce bon ballon pour Sessegnon (3e), mais également dans les duels aériens où il a su prendre le dessus sur les attaquants de Liverpool (3/4 duels gagnés). Sa passe pour Alli est parfaite, mais l'action se conclut par un énorme raté de Kane (55e).

Davies (4) : il jaillit bien pour intercepter la balle, ce qui amène l'ouverture du score de Kane (13e). Alors qu'il était sur ballon, il rate son contrôle ce qui permet à Robertson d'intercepter et de servir Jota (35e). En fin de match, il se retrouve seul dans la surface adverse et décide de centrer alors qu'aucun joueur de Tottenham n'était à la réception (85e). Il a globalement été en difficulté face aux attaquants de Liverpool dans cette rencontre (0/6 duels gagnés).

Sessegnon (5,5) : il a bien tenu son couloir gauche, que ce soit face à Salah ou lors des montées d'Alexander-Arnold. En fin de première mi-temps, il prend le dessus sur l'international anglais et sert Kane en retrait qui se manque totalement (45e+4). S'il a su s'imposer défensivement, il a en revanche eu plus de mal dans les relances, ce qui a entraîné beaucoup de ballons perdus de sa part (20). Remplacé par Reguilon (86e) .

Winks (6,5) : il intercepte une passe d'Alexander-Arnold et sert directement Son, qui perd son duel avec Alisson (18e). Même scénario quelques minutes plus tard, qui voit cette fois-ci Alli rater la conclusion de l'action (30e). Il a eu une grosse activité au milieu de terrain, ce qui lui a permis d'être auteur de trois interceptions en première période. C'est encore lui qui est à l'origine de l'égalisation de Son, son ballon en profondeur amène la grosse erreur d'Alisson (74e).

Alli (4) : seul face à Alisson après un bon décalage de Son, il perd son duel avec le gardien de Liverpool (30e). Il n'a pas assez pesé sur le jeu de son équipe en première période, durant laquelle il a perdu beaucoup de ballons (8). Bien trouvé par Dier, sa passe pour Kane n'est pas assez appuyée, même si l'attaquant anglais aurait pu conclure (55e). Une nouvelle fois en bonne position, il n'arrive pas à enchaîner assez rapidement après son contrôle de la poitrine et se fait reprendre (69e). Remplacé par Lucas (81e) .

Ndombele (5) : sa passe en profondeur pour Kane est parfaite et amène l'ouverture du score de Tottenham (13e). Son ballon perdu dans ses 35 derniers mètres aurait pu coûter cher à son équipe (23e). L'international français a été en difficulté en première période, durant laquelle il n'a remporté aucun de ses duels (0/4). Remplacé par Skipp (64e) .

Son (5) : il rate deux énormes occasions qui auraient pu permettre à son équipe de prendre rapidement deux buts d'avance. Tout d'abord sur un ballon difficile à négocier de Kane (16e), puis sur une passe de Winks qui le place seul face à Alisson (18e). Alors qu'il manque un peu sa conduite de balle, il décale Alli, dont le tir est sorti par le gardien brésilien (30e). Plutôt disponible en première période, il a tout de même mal négocié beaucoup de situations dangereuses. Il profite de la grosse erreur d'Alisson pour égaliser (74e).

Kane (5) : alors qu'il avait vu Konaté contrer sa frappe quelques minutes plus tôt, son tir à ras de terre après la superbe ouverture de Ndombele finit au fond des filets (13e). Il file seul au but avant de servir Son, mais sa passe est difficile à négocier et l'international coréen ne trouve pas le cadre (16e). À la réception du ballon en retrait de Sessegnon, il manque totalement son geste technique et manque une belle opportunité de reprendre l'avantage au score (45e+4). Il rate coup sur coup deux énormes occasions, d'abord sur une passe d'Alli qui le place seul face à Alisson (55e), puis sur corner où il n'arrive pas à rabattre sa tête (57e).

