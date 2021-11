Chelsea a entamé des discussions pour prolonger Thiago Silva

Débarqué à Chelsea lors du mercato estival 2019, Thiago Silva (37 ans) arrive à la fin de son aventure dans la capitale anglaise, avec un contrat se terminant fin juin 2022. «D'abord et avant tout, je suis venu parce que Chelsea est une équipe incroyable et l'un des plus grands clubs du monde.», expliquait d'ailleurs le Brésilien à son arrivée.

La suite après cette publicité

Satisfaits de ses performances, les dirigeants londoniens ont entamé des discussions avec son entourage pour une prolongation de contrat d'un an. Le principal concerné, véritable pilier des Blues depuis son arrivée à Londres il y a un peu moins de 18 mois, lui, veut rester chez les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions. Reste à trouver un terrain d'entente sur l'aspect financier.