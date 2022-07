Rennes : Samuel Umtiti recalé à la visite médicale

La suite après cette publicité

Samuel Umtiti était proche de signer à Rennes cet été. Le Barça était même prêt à le libérer de tout contrat pour qu'il puisse s'engager avec l'écurie bretonne. Mais l'opération ne s'est finalement pas conclue, alors que comme on vous l'a annoncé en exclusivité sur Foot Mercato, les Rennais se sont tournés vers Morato, le défenseur de Benfica.

De quoi agacer la direction barcelonaise. Et voilà que la chaîne de sport de télévision publique catalane, Esport3, Rennes n'a pas conclu l'opération Umtiti car le joueur a raté sa visite médicale. Les tests médicaux et physiques passés en terres bretonnes n'ont pas été concluants, et le champion du monde 2018 a été renvoyé à l'expéditeur. Autant dire que le Barça risque de galérer pour se séparer du joueur formé à l'OL...